كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت 4 نيسان/أبريل 2026، يقول: "تتذكرون حالة الغضب الغربية بشأن العمليات العسكرية قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا؟ "إسرائيل" وأميركا اعتدوا على منشأة بوشهر عدة مرات".

أضاف عراقجي محذرًا من أن "أي تسرّب إشعاعي سينهي الحياة في عواصم الخليج وليس طهران كما أن استهداف منشآتنا البتروكيماوية يكشف بوضوح الأهداف الحقيقية لهذه الهجمات".

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه "واستمرارًا للهجمات الأميركية والصهيونية الإجرامية، سقط مقذوف حوالي الساعة 8:30 صباحًا، بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية، مشيرة إلى أنه أصاب سياج المحطة.

وأضافت المنظمة: "نتيجةً لموجة الانفجار والشظايا الناجمة عن هذا الهجوم، تضرر أحد المباني الجانبية للمحطة، وللأسف استشهد أحد موظفي قسم الحماية بالمحطة".

ووفقًا لبيان المنظمة، تشير التحقيقات الأولية إلى أن هذا الحادث لم يُلحق أضرارًا بالأجزاء الرئيسية للمحطة، ولم يتأثر تشغيلها.

