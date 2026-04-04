الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

قبلان للراعي: الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم والمجرم والضحية 
لبنان

قبلان للراعي: الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم والمجرم والضحية 

2026-04-04 15:16
231

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا توجّه فيه "للشريك الأبدي بهذا البلد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي المحترم" قائلًا: "المحسوم بطابوية السماء أنّ الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم ولا يُوحّد الميزان بين المجرم والضحية، ومن يفعل ذلك إنما يضرب صميم الناموس، وليس بناموس الله إلا الحق بلا باطل، والخير بلا شرّ، والحق الأبدي لا يقول إلا الحق ولا يصدر منه إلا الخير والرحمة والعدل والإنصاف، ولا يحكم إلا بما عهدناه من مواثيقه التي تدور مدار تأكيد حق المظلوم والمحروم والضحية بوجه الجلاد والمجرم والطاغية".

أضاف: "وما أشبه هذه الصورة الظالمة بكيان الإرهاب "إسرائيل"، وما أشبه الحق والخير والعدل بحزب الله ومقاومته الشريفة. على أنّ مبدأ الربّ المطوّب مفاده: حيث يكون المظلوم والمحروم والمعذّب والمستضعف والضحية يكون الله، وهذا كُنه جوهر رسالة الرب التي عمّد الأنبياء عليها بسعة ما يلزم لأن يقولوا الحقيقة بعيداً عن زيف التاريخ وكلّ أنواع الضغط الفكري والدعائي، والحق حق بعيداً عن المحبة والبغض، ولا مبغوض عند الله أكبر من الطغاة الظّلَمة، ولا طغاة ظَلمة بهذا العالم أكبر من أميركا و"إسرائيل"، وإنما الحقّ هو الربّ ومن يَستَنّ بتعاليمه لا من يقتل الأنبياء ويعيث بالأرض فساداً وخراباً وقتلاً وإبادة كما هي حال "إسرائيل" الإرهابية".

وتابع الشيخ قبلان: "جوهر الإسلام والمسيحية بهذا المجال يقوم على صخرة الحق والعدل والدفاع عن المظلوم ضد الظالم والمجرم، ولا يمكن أن تكون المسيحية والإسلام إلا حيث الحق العملي للناموس،  وها هي فلسطين ولبنان وبقية دول مختلفة تعاني من طغيان وإرهاب "إسرائيل" وأميركا وتبتهل لربّها كي يجيّر لها من يرفع عنها مظلوميتها ووجع عذاباتها، وقد جيّر الرّب لها داعيةً قلّ مثيله مثل الإمام موسى الصدر والإمام الخميني ثم أتبع ذلك بأنواع مختلفة من صيغ المقاومة التي بذلت أعظم نفوس شبابها بالدفاع عن المظلومين والمضطهدين، وكل أنواع هذه المقاومات بمختلفة ميولها وهويتها هي وطنية بعنوانها وأساميها وربانية بفعلها وجوهر حركتها، ومنها حركة أمل التي خاضت أكبر ملاحم استعادة هذا البلد من يد الصهاينة الطغاة، وكان للرئيس نبيه بري دور تاريخي يوم خاض انتفاضة 6 شباط كي يستعيد هذا البلد بدولته وأجهزته ومؤسساته من الصهاينة المحتلين، وتبعه حزب الله الذي خاض أعظم ملاحم القتال الوطني الأسطوري نصرةً للمظلوم ومنعاً للظالم وكفّاً للطغيان ونزولاً عند الحقّ الأبدي".

الكلمات المفتاحية
لبنان الشيخ أحمد قبلان بشارة الراعي
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
وحدة الساحات بالنار: من وهم التفكك إلى فرض الشروط
مؤسسة عامل.. في خدمة أبناء الوطن
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة