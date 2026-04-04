كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعات جيش العدو في مدينة الخيام

آلون بن دافيد يكشف عن فجوة بين الوعود والواقع: لا طريقة عسكرية لنزع سلاح حزب الله 
آلون بن دافيد يكشف عن فجوة بين الوعود والواقع: لا طريقة عسكرية لنزع سلاح حزب الله 

2026-04-04 18:14
تطرق محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، آلون بن دافيد، إلى الاختلاف بالروايات بين المستوى السياسي والعسكري بخصوص أهداف الحرب في لبنان، قائلًا: "برأيي، هذا ليس تضارب روايات، بل نوع من "اللعبة". جلس معنا بوصفه ضابطًا عسكريًا رفيعًا في الجيش "الإسرائيلي" وقال أمرًا بديهيًا: هذا ليس هدفًا عسكريًا، لأن الجيش ببساطة لا يعرف كيف يحقق ذلك".

وأضاف: "الجيش لن يدخل بيتًا بيتًا في بيروت أو البقاع أو طرابلس ليتحقق من وجود عناصر حزب الله وينزع سلاحهم. نحن لا نعرف كيف نُجرد حزب الله من سلاحه، كما لم ننجح في تجريد حركة حماس من سلاحها. لذلك، فإن التوقعات في "إسرائيل" يجب أن تكون مختلفة".

وتابع: "وهذه هي المشكلة. الفجوة بين التوقعات التي صدّرتها القيادة لـ "سكان" (مستوطني) الشمال بأننا "نسحق حزب الله" ونزيل التهديد، وبين الواقع الميداني، حيث لا يزال حزب الله يعمل ويواصل إطلاق النار".

وأكد أن "هنا تكمن المشكلة الحقيقية، في هذه الفجوة"، لافتًا إلى أن وزير الحرب سارع بطبيعة الحال لإصدار بيان، وقال إن هدف الحرب هو نزع سلاح حزب الله، لكنه أضاف أن ذلك سيتم بوسائل عسكرية وسياسية. والحقيقة أنه لا توجد طريقة عسكرية بحتة للقضاء على حزب الله.

ورأى أن "الجيش "الإسرائيلي" يجب أن يقول، وربما حان الوقت ليقول ذلك أيضًا للمستوى السياسي: لقد وفرنا لكم الظروف العسكرية لإنجاز سياسي، للتوصل إلى تسوية مع لبنان، والآن جاء دوركم".

إقرأ المزيد
المزيد
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله
عين على العدو منذ ساعتين
 
 "ذا انترسبت": صعود العقيدة الدينية الحربية في أميركا
عين على العدو منذ 3 ساعات
"يديعوت أحرونوت": الجيش "الإسرائيلي" شريك للحكومة بالتضليل في شأن حزب الله
عين على العدو منذ 8 ساعات
صواريخ إيرانية تعبر أجواء فلسطين المحتلة مجتازة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب:
الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين
لبنان منذ 37 دقيقة
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله
عين على العدو منذ ساعتين
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
عربي ودولي منذ 8 ساعات
"يديعوت أحرونوت": الجيش "الإسرائيلي" شريك للحكومة بالتضليل في شأن حزب الله
عين على العدو منذ 8 ساعات
