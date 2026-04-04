تطرق محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، آلون بن دافيد، إلى الاختلاف بالروايات بين المستوى السياسي والعسكري بخصوص أهداف الحرب في لبنان، قائلًا: "برأيي، هذا ليس تضارب روايات، بل نوع من "اللعبة". جلس معنا بوصفه ضابطًا عسكريًا رفيعًا في الجيش "الإسرائيلي" وقال أمرًا بديهيًا: هذا ليس هدفًا عسكريًا، لأن الجيش ببساطة لا يعرف كيف يحقق ذلك".

وأضاف: "الجيش لن يدخل بيتًا بيتًا في بيروت أو البقاع أو طرابلس ليتحقق من وجود عناصر حزب الله وينزع سلاحهم. نحن لا نعرف كيف نُجرد حزب الله من سلاحه، كما لم ننجح في تجريد حركة حماس من سلاحها. لذلك، فإن التوقعات في "إسرائيل" يجب أن تكون مختلفة".

وتابع: "وهذه هي المشكلة. الفجوة بين التوقعات التي صدّرتها القيادة لـ "سكان" (مستوطني) الشمال بأننا "نسحق حزب الله" ونزيل التهديد، وبين الواقع الميداني، حيث لا يزال حزب الله يعمل ويواصل إطلاق النار".

وأكد أن "هنا تكمن المشكلة الحقيقية، في هذه الفجوة"، لافتًا إلى أن وزير الحرب سارع بطبيعة الحال لإصدار بيان، وقال إن هدف الحرب هو نزع سلاح حزب الله، لكنه أضاف أن ذلك سيتم بوسائل عسكرية وسياسية. والحقيقة أنه لا توجد طريقة عسكرية بحتة للقضاء على حزب الله.

ورأى أن "الجيش "الإسرائيلي" يجب أن يقول، وربما حان الوقت ليقول ذلك أيضًا للمستوى السياسي: لقد وفرنا لكم الظروف العسكرية لإنجاز سياسي، للتوصل إلى تسوية مع لبنان، والآن جاء دوركم".

