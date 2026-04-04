أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن عشائر الوطن سطّرت ملحمة جديدة في اليوم الخامس والثلاثين من العدوان الأميركي– الصهيوني، بعدما تمكنت من إصابة مروحيتين أميركيتين.

وأوضح البيان أن المروحيتين دخلتا الأجواء الإيرانية في مناطق جبلية وعرة، في محاولة لإنقاذ طيّاري طائرة (F-35) التي أُسقطت سابقًا، إلا أن تصدي العشائر لهما حال دون تنفيذ المهمة.

وأكد أن هذا التصدي الذي جرى في مناطق بعيدة عن تمركز القوات المسلحة، يعكس القوة الحقيقية لإيران في عمق أراضيها، ويبرز جاهزية المجتمع للدفاع عن البلاد.

وأشار بيان الحرس إلى أن التعبئة الشاملة لمختلف فئات الشعب أربكت حسابات الأعداء الأميركيين والصهاينة، وأدخلتهم في حالة من الحيرة، مشيدًا في الوقت نفسه بشجاعة وبسالة العشائر التي لطالما شكّلت الحارس المنيع لحدود إيران، وحاضرة بانتصاراتها في مختلف الميادين.

