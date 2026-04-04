أعلن الجيش الإيراني أنه في ساعات الفجر، وفي إطار الرد على استخدام العدو الأميركي – "الإسرائيلي" لمطار "بن غوريون" ضد إيران، تم تنفيذ هجوم واسع بالطائرات المسيّرة، وشملت الأهداف: برج المراقبة الجديد، أبراج المراقبة في المبنيين 1 و2، أنظمة الملاحة، إضافة إلى الهوائيات والرادارات داخل المطار.

وأوضح البيان أن العملية هدفت إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة وتنسيق الحركة الجوية العسكرية للعدو، ومنع توجيه الطائرات المهاجمة، وتعطيل العمليات الجوية، إضافة إلى شلّ أنظمة الرصد والحرب الإلكترونية.

وأكد أن الرد على ما وصفه بجرائم العدو سيستمر بشكل متواصل وبقوة، وبما يتناسب مع مستوى التصعيد.

