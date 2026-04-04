أعلن الحرس الثوري الإسلامي تنفيذ الموجة الخامسة والتسعين من عمليات "الوعد الصادق 4"، والتي شملت سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأهدافًا مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني في منطقة الخليج.

وأوضح البيان أن الهجمات طارلت مرابض مدفعية "هايمارس" (HIMARS) التابعة للجيش الأميركي في جزيرة بوبيان الكويتية، إضافة إلى منظومة "باتريوت" (Patriot) الأميركية المتمركزة في شمال البحرين.

وأشار إلى أن العمليات نُفذت باستخدام صواريخ "حاج قاسم" و"خيبر شكن" و"قدر"، مستهدفةً أيضًا تجمعات طواقم إطلاق صواريخ "ماركس" الأميركية، إلى جانب مقر يضم قادة ومدربين في الجيش الأميركي بمنطقة "السيلي" في الإمارات.

كذلك، أعلن البيان استهداف مقر شركة "Oracle" في الإمارات، إضافة إلى استهداف سفينة تجارية تحمل اسم "MSC ISHIKA"، قال إنها مملوكة للكيان الصهيوني وترفع علم دولة ثالثة، وذلك في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

وأكد الحرس الثوري أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المتواصل، مشددًا على استمرار الضربات بوتيرة متصاعدة وفق تطورات الميدان.

