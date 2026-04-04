الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

إيران

🎧 إستمع للمقال
الحرس الثوري يعلن انطلاق الموجة 95: استهداف مواقع أميركية و"إسرائيلية" في الخليج

2026-04-04 19:59
أعلن الحرس الثوري الإسلامي تنفيذ الموجة الخامسة والتسعين من عمليات "الوعد الصادق 4"، والتي شملت سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأهدافًا مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني في منطقة الخليج.

وأوضح البيان أن الهجمات طارلت مرابض مدفعية "هايمارس" (HIMARS) التابعة للجيش الأميركي في جزيرة بوبيان الكويتية، إضافة إلى منظومة "باتريوت" (Patriot) الأميركية المتمركزة في شمال البحرين.

وأشار إلى أن العمليات نُفذت باستخدام صواريخ "حاج قاسم" و"خيبر شكن" و"قدر"، مستهدفةً أيضًا تجمعات طواقم إطلاق صواريخ "ماركس" الأميركية، إلى جانب مقر يضم قادة ومدربين في الجيش الأميركي بمنطقة "السيلي" في الإمارات.

كذلك، أعلن البيان استهداف مقر شركة "Oracle" في الإمارات، إضافة إلى استهداف سفينة تجارية تحمل اسم "MSC ISHIKA"، قال إنها مملوكة للكيان الصهيوني وترفع علم دولة ثالثة، وذلك في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

وأكد الحرس الثوري أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المتواصل، مشددًا على استمرار الضربات بوتيرة متصاعدة وفق تطورات الميدان.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية الحرس الثوري
إقرأ المزيد
المزيد
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
إيران منذ 17 دقيقة
إيران منذ ساعة
إيران منذ ساعتين
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
هجومٌ إيراني واسع ضدّ أهداف أميركية وصهيونية في المنطقة ضمن "الموجة 97"
إيران منذ 16 ساعة
إيران منذ 22 ساعة
إيران منذ يوم
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة