قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بزيارة مبرة الإمام الخوئي في دوحة الحص عرمون، حيث تفقد أوضاع النازحين الذين تستضيفهم المبرة.

وكان في استقباله المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله.

وبعد جولة في أرجاء المبرة، نوه الوزير ناصر الدين بالخدمات التي تقدمها المبرة للنازحين، لافتًا إلى أنها نموذجية من مختلف النواحي سواء في الخدمات الصحية أم الغذاء والتدفئة والمياه ومختلف الجوانب الحياتية.

وتابع أن العبء يبقى كبيرًا جدًا، مؤكدًا أن وزارة الصحة العامة ملتزمة تقديم الدعم والمساعدة في الأمور الدوائية والاستشفائية، إلا أن الحاجات تبقى كبيرة في قطاعات أخرى ولا سيما المازوت والتدفئة والدعم المباشر لتعزيز الصمود.

بدوره، شكر الدكتور فضل الله وزير الصحة على زيارته واهتمامه واطلاعه على الحاجات، مؤكدًا أنها فرصة لكي يتقدم بالشكر للذين يقدمون الدعم للنازحين، مضيفًا أن الحاجات كبيرة جدًا.

وأوضح أن عدد الموجودين في مركز دوحة عرمون يتعدى 1500 نازح، مشيرًا إلى أن للمبرات أربعة مراكز أخرى في أكثر من منطقة لبنانية حيث ترعى المبرات 3000 نازح.

