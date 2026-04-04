كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: فوجئنا بحزب الله
عين على العدو

قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: فوجئنا بحزب الله

في تسجيل مسرّب، اعترف قائد المنطقة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي" صراحة في حديث مغلق مع مستوطني "مسكافعام" بأن الجيش "الإسرائيلي" فوجئ بقدرات حزب الله، على إعادة التأهيل، وخفض التوقعات بشأن إمكانية تغيير النظام في إيران عقب الحرب، وفقًا لـ "القناة 12".

وقال قائد المنطقة الشمالية، إن التقديرات الأولية بشأن "تحييد قوة" حزب الله بعد عملية "سهام الشمال" كانت متفائلة أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن "هناك فجوة بين الطريقة التي أنهينا بها "سهام الشمال" وما فهمناه واعتقدناه وبين أننا نجد فجأة بأن حزب الله لا يزال موجودًا".

وتابع: "ما يقلقني، وأنا متأكد أنه يقلقكم جميعًا، هو بشكل أساس إطلاق الصواريخ، حتى هذه الصواريخ، معظمها يطلقها علينا، على الجيش "الإسرائيلي"".

الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله
