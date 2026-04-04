في تسجيل مسرّب، اعترف قائد المنطقة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي" صراحة في حديث مغلق مع مستوطني "مسكافعام" بأن الجيش "الإسرائيلي" فوجئ بقدرات حزب الله، على إعادة التأهيل، وخفض التوقعات بشأن إمكانية تغيير النظام في إيران عقب الحرب، وفقًا لـ "القناة 12".

وقال قائد المنطقة الشمالية، إن التقديرات الأولية بشأن "تحييد قوة" حزب الله بعد عملية "سهام الشمال" كانت متفائلة أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن "هناك فجوة بين الطريقة التي أنهينا بها "سهام الشمال" وما فهمناه واعتقدناه وبين أننا نجد فجأة بأن حزب الله لا يزال موجودًا".

وتابع: "ما يقلقني، وأنا متأكد أنه يقلقكم جميعًا، هو بشكل أساس إطلاق الصواريخ، حتى هذه الصواريخ، معظمها يطلقها علينا، على الجيش "الإسرائيلي"".

