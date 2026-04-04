كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

إيران تستهدف صناعات الألمنيوم ومقر قيادة الكتائب الميكانيكية الأميركية في الخليج
2026-04-04 21:56
أعلن الجيش الإيراني، في بيانه رقم (55)، تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات المسيّرة اليوم، مستهدفًا عددًا من المواقع التابعة للولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأوضح البيان أن العملية شملت استهداف رادارات كشف وتعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة القتالية التابعة للجيش الأميركي، إضافة إلى "صناعات الألمنيوم" في الإمارات، وكذلك مقر قيادة الكتائب الميكانيكية والمدرعة والمروحية للقوات الأميركية في الكويت، وذلك باستخدام طائرات "آرش 2" المسيّرة المتطورة.

وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام العربية أفادت بسماع دوي انفجارات في كل من الكويت والإمارات بالتزامن مع هذه التطورات.

وذكر أن العدو الأميركي - "الإسرائيلي" يستثمر في صناعات الألمنيوم داخل الإمارات، ويستخدمها في إنتاج طائرات مقاتلة من بينها F-35، إضافة إلى الصواريخ والدبابات والمركبات المدرعة.

وأكد الجيش الإيراني أن هذه الموجة من الهجمات تأتي في إطار الرد على استهداف المراكز الصناعية داخل البلاد، موضحًا أنها ردّ على دماء الشهداء الذين سقطوا جراء تلك الهجمات.

الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
