الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللّد وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو

عربي ودولي

اليمن: جهاز الأمن يلقي القبض على عدد من العناصر التجسسية التي تعمل لصالح العدو
اليمن: جهاز الأمن يلقي القبض على عدد من العناصر التجسسية التي تعمل لصالح العدو

2026-04-04 22:02
أعلن جهاز الأمن والمخابرات في اليمن عن تحقيق إنجاز أمني تمثل في إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في أعمال تجسس لصالح أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية"، بما في ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الموساد، إضافة إلى جهات "إسرائيلية" أخرى.

ووفقًا للبيان، قامت هذه العناصر بنقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة، وتزويد العدو بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية، إلى جانب تقديم معلومات متنوعة تتعلق بمنشآت اقتصادية داخل البلاد. وأشار البيان إلى أن المتهمين استخدموا برامج وتقنيات تجسسية، بالإضافة إلى وسائل تواصل ذات طابع استخباراتي، لتنفيذ أنشطتهم.

وأكد الجهاز أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الأمنية والتعاون مع المواطنين، مشيدًا بيقظة ووعي الشعب اليمني الذي وصفه بأنه يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة ما وصفه بالمخططات التخريبية والتآمرية.

ودعا البيان المواطنين إلى تعزيز مستوى الحذر والانتباه، مشيرًا إلى أن وعي المجتمع أدى دورًا مهمًا في إحباط محاولات استهداف البلاد، أو التأثير في مواقفها السياسية، خصوصًا ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

واختُتم البيان بالتأكيد على استمرار الجهود الأمنية في مواجهة المخططات المعادية، مع الإشارة إلى ما يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى".

الكلمات المفتاحية
اليمن التجسس العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ ساعتين
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
عربي ودولي منذ يوم
عربي ودولي منذ يوم
عين على العدو منذ يومين
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة