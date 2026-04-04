أعلن جهاز الأمن والمخابرات في اليمن عن تحقيق إنجاز أمني تمثل في إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في أعمال تجسس لصالح أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية"، بما في ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الموساد، إضافة إلى جهات "إسرائيلية" أخرى.

ووفقًا للبيان، قامت هذه العناصر بنقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة، وتزويد العدو بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية، إلى جانب تقديم معلومات متنوعة تتعلق بمنشآت اقتصادية داخل البلاد. وأشار البيان إلى أن المتهمين استخدموا برامج وتقنيات تجسسية، بالإضافة إلى وسائل تواصل ذات طابع استخباراتي، لتنفيذ أنشطتهم.

وأكد الجهاز أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الأمنية والتعاون مع المواطنين، مشيدًا بيقظة ووعي الشعب اليمني الذي وصفه بأنه يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة ما وصفه بالمخططات التخريبية والتآمرية.

ودعا البيان المواطنين إلى تعزيز مستوى الحذر والانتباه، مشيرًا إلى أن وعي المجتمع أدى دورًا مهمًا في إحباط محاولات استهداف البلاد، أو التأثير في مواقفها السياسية، خصوصًا ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

واختُتم البيان بالتأكيد على استمرار الجهود الأمنية في مواجهة المخططات المعادية، مع الإشارة إلى ما يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى".

