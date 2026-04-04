كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللّد وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللّد وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو

2026-04-04 22:16
بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ: 

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلَّذِینَ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِهِۦ صَفࣰّا كَأَنَّهُم بُنۡیَـٰنࣱ مَّرۡصُوصࣱ } صدق الله العظيم 

دعمًا وإسنادًا لمحورِ الجهادِ والمقاومةِ في إيرانَ ولبنانَ والعراقِ وفلسطينَ، وفي إطارِ مواجهةِ المخططِ الصهيونيِّ الذي يسعى لإقامةِ "إسرائيلَ الكبرى" تحت مسمى الشرقِ الأوسطِ الجديد.

نفذتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى العمليةَ العسكريةَ الخامسةَ، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ انشطاريٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ مطارَ اللِّدِ في منطقةِ يافا وأهدافًا حيويةً وعسكريةً للعدوِّ "الإسرائيليِّ" جنوب فلسطينَ المحتلةِ.

وكانتْ هذه العمليةُ مشتركةً مع حرسِ الثورةِ والجيشِ الإيرانيِّ وحزبِ اللهِ في لبنانَ، وقد حققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

تحيي القواتُ المسلحةُ كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ؛ شعبِ الإيمانِ والحكمةِ، على خروجِهِ الحاشدِ في صنعاءَ والمحافظاتِ والمديرياتِ والقرى رفضًا للمخططِ الصهيونيِّ ومواجهةِ معادلةِ الاستباحةِ التي يسعى العدوُّ لفرضِها على أمتِنا.

مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ ضمنَ محورِ الجهادِ والمقاومةِ حتى يتحققَ النصرُ بإذنِ اللهِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللّد وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللّد وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو
اليمن: جهاز الأمن يلقي القبض على عدد من العناصر التجسسية التي تعمل لصالح العدو
القوات المسلحة اليمنية تشارك إيران وحزب الله في الهجمات على العدو "الإسرائيلي"
السيد الحوثي: العمليات العسكرية المشتركة مع المحور مستمرة ومتصاعدة  
