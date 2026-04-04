الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 04-04-2026

لبنان

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في مخيم نهر البارد: متمسكون بالنهج المقاوم
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في مخيم نهر البارد: متمسكون بالنهج المقاوم

2026-04-04 22:52
239
غنوة سكاف - مراسل
95 مقالاً

نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وقفة تضامنية، استنكارًا لقرار الكنيست "الإسرائيلي" بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتضامنًا مع قضيتهم، بحضور ممثلي الفصائل وأبناء المخيم، أمام ساحة لفظ الجلالة وسط مخيم نهر البارد، ورفع المشاركون صور الأسرى وأعلام فلسطين.

بدايةً، تحدث أمين السر الدوري في اللجنة الشعبية الحاج أبو نزار خضر الذي وجه نداءً لكل القوى الحية والشريفة في العالم لإقامة الاعتصامات والفعاليات لإفشال القرار.

لجنة الأسير سكاف

وألقى جمال سكاف رئيس لجنة أصدقاء عميد الأسرى يحيى سكاف كلمةً، قال فيها: "نجتمع اليوم في مخيم نهر البارد لنؤكد  موقفنا الرافض لتصويت الكنيست الصهيوني على قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار الذي يُشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والأنظمة الرسمية العربية المتواطئَين مع كيان العدو، والذين لم يحركوا ساكناً تجاه جريمة موصوفة بحق الإنسانية".

وشدد على أن الآلاف من الأسرى الذين يقبعون في السجون الصهيونية المظلمة هم عرضة اليوم للإعدام، حيث من الواجب على كل أحرار العالم وبالأخص الشعوب العربية والإسلامية التحرك والضغط بالوسائل كافة للتراجع عن هذا القرار، وفي المقدمة طرد سفراء العدو الصهيوني من بعض الدول العربية والإسلامية.

وأضاف: "ونجدد عهدنا ووعدنا على التمسك بخيار المناضلين في المقاومة والكفاح المسلح، خيارًا وحيدًا لمواجهة الغطرسة الصهيونية، ونعاهدكم يا شعب فلسطين بأن نبقى رافعين لواء التحرير كما فعل أسيرنا المناضل يحيى سكاف منذ ٤٧ عامًا، وكما يُسطر اليوم رجال أحرار من لبنان وفلسطين إلى اليمن والعراق وإيران، أروع أنواع التضحيات دفاعًا عن عزة وكرامة الأُمة جمعاء".

الفصائل الفلسطينية

كلمة الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ألقاها القيادي في حركة حماس أبو صهيب الشريف، ووجه فيها التحية لجميع الأسرى في سجون العدو الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في ظل الصمت المطبق من المجتمع الدولي عن قضية إنسانية بامتياز، لأن العدو يعتقل نساء وأطفالًا وشيوخًا في سجونه منذ سنوات طويلة، ومصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقارب عددهم أكثر من عشرة آلاف أسير هو جريمة موصوفة لا يُمكن وضعها إلا ضمن سياق حرب الإباده التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية
الأسرى فصائل المقاومة الفلسطينية الأسير يحيى سكاف
إقرأ المزيد
المزيد
إحياء
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
لبنان منذ 10 دقائق
الشيخ الخطيب:
الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين
لبنان منذ 39 دقيقة
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
لبنان منذ ساعة
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان "الإسرائيلي" في الحوش
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
سرايا القدس: قانون إعدام الأسرى عدوانٌ شامل وضربات محور المقاومة أربكت الاحتلال
سرايا القدس: قانون إعدام الأسرى عدوانٌ شامل وضربات محور المقاومة أربكت الاحتلال
فلسطين منذ 18 ساعة
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في مخيم نهر البارد: متمسكون بالنهج المقاوم
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في مخيم نهر البارد: متمسكون بالنهج المقاوم
لبنان منذ يوم
 حماس: سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال جريمة مستمرة 
 حماس: سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال جريمة مستمرة 
فلسطين منذ يومين
إضراب شامل يعمّ الضفة الغربية المحتلة رفضًا لقانون
إضراب شامل يعمّ الضفة الغربية المحتلة رفضًا لقانون "إعدام الأسرى"
فلسطين منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة