نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وقفة تضامنية، استنكارًا لقرار الكنيست "الإسرائيلي" بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتضامنًا مع قضيتهم، بحضور ممثلي الفصائل وأبناء المخيم، أمام ساحة لفظ الجلالة وسط مخيم نهر البارد، ورفع المشاركون صور الأسرى وأعلام فلسطين.

بدايةً، تحدث أمين السر الدوري في اللجنة الشعبية الحاج أبو نزار خضر الذي وجه نداءً لكل القوى الحية والشريفة في العالم لإقامة الاعتصامات والفعاليات لإفشال القرار.

لجنة الأسير سكاف

وألقى جمال سكاف رئيس لجنة أصدقاء عميد الأسرى يحيى سكاف كلمةً، قال فيها: "نجتمع اليوم في مخيم نهر البارد لنؤكد موقفنا الرافض لتصويت الكنيست الصهيوني على قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار الذي يُشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والأنظمة الرسمية العربية المتواطئَين مع كيان العدو، والذين لم يحركوا ساكناً تجاه جريمة موصوفة بحق الإنسانية".

وشدد على أن الآلاف من الأسرى الذين يقبعون في السجون الصهيونية المظلمة هم عرضة اليوم للإعدام، حيث من الواجب على كل أحرار العالم وبالأخص الشعوب العربية والإسلامية التحرك والضغط بالوسائل كافة للتراجع عن هذا القرار، وفي المقدمة طرد سفراء العدو الصهيوني من بعض الدول العربية والإسلامية.

وأضاف: "ونجدد عهدنا ووعدنا على التمسك بخيار المناضلين في المقاومة والكفاح المسلح، خيارًا وحيدًا لمواجهة الغطرسة الصهيونية، ونعاهدكم يا شعب فلسطين بأن نبقى رافعين لواء التحرير كما فعل أسيرنا المناضل يحيى سكاف منذ ٤٧ عامًا، وكما يُسطر اليوم رجال أحرار من لبنان وفلسطين إلى اليمن والعراق وإيران، أروع أنواع التضحيات دفاعًا عن عزة وكرامة الأُمة جمعاء".

الفصائل الفلسطينية

كلمة الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ألقاها القيادي في حركة حماس أبو صهيب الشريف، ووجه فيها التحية لجميع الأسرى في سجون العدو الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في ظل الصمت المطبق من المجتمع الدولي عن قضية إنسانية بامتياز، لأن العدو يعتقل نساء وأطفالًا وشيوخًا في سجونه منذ سنوات طويلة، ومصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقارب عددهم أكثر من عشرة آلاف أسير هو جريمة موصوفة لا يُمكن وضعها إلا ضمن سياق حرب الإباده التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني.

