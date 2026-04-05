إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:32 |العفو الدولية: تهديدات ترامب ستكون "موجة محتملة من جرائم الحرب" لأن المدنيين الإيرانيين هم الذين سيتضررون
23:31 |منظمة العفو الدولية: تهديد دونالد ترامب بمهاجمة محطات الطاقة والجسور الإيرانية "رسالة مقززة ومثيرة للاشمئزاز"
23:29 |الإذاعة الأميركية: البحرية لم تُبلغ من تم إجلاؤهم بموعد عودتهم إلى قواعدهم في "الشرق الأوسط" أو حتى ما إذا كانوا سيعودون إليها أصلًا
23:28 |الإذاعة الأميركية عن قائد الفيلق الأميركي رقم "327" في نورفولك ديريك جونسون: القاعدة طلبت تبرعات بمستلزمات النظافة الشخصية
23:28 |الإذاعة الأميركية عن ديريك جونسون: وجهت نداءات كذلك للتبرع بأشياء مختلفة للبحارة العائدين لأنهم كانوا يعودون بلا شيء
23:26 |الإذاعة الأميركية: وُجّه نداء إلى منظمات المجتمع المحلي لطلب المستلزمات الأساسية كمنتجات النظافة الشخصية
23:25 |الإذاعة الأميركية عن متحدث باسم البحرية: نقل 1500 بحار وعائلاتهم ومئات الحيوانات الأليفة إلى الولايات المتحدة من مقر قيادة البحرية في البحرين
23:25 |الإذاعة الأميركية: بدأ البحارة بالتوافد إلى نورفولك بولاية فرجينيا وهي موطن أكبر قاعدة بحرية في العالم منذ نحو 20 يومًا
23:25 |الإذاعة الأميركية عن منظمات تُعنى بتقديم المساعدة للعسكريين: البحارة وصلوا وهم يحملون القليل جدًا من المؤن
23:24 |الإذاعة الأميركية عن أوامر الإجلاء: الجنود الذين تم إجلاؤهم وصلوا دون شيء ولجؤوا إلى الجمعيات الخيرية
23:22 |الإذاعة الأميركية: بالإضافة إلى قاعدة البحرين هناك عمليات إجلاء في قواعد عسكرية أميركية أخرى في المنطقة
23:21 |الإذاعة الوطنية الأميركية العامة: إجلاء مئات الجنود الأميركيين من البحرين ودول أخرى إلى الولايات المتحدة
22:14 |المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الرئيس الأميركي الجاهل والعالق في مستنقع الحرب أدرك أنّ أي عدوان أو عملية برية أو محاولة تَسلُّل إلى أيّ نقطة من إيران الشامخة ستواجَه برد حاسم ومُهين
22:11 |عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي: إذا استمرت الحرب لشهور أو سنوات فلن تواجه إيران أيّ مشكلة في مخزون الصواريخ والقدرات الاستراتيجية
21:38 |إعلام العدو : منظومات الدفاع "الإسرائيلية" تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الصواريخ الانشطارية الإيرانية
21:36 |الخارجية الروسية: استهداف منشآت مدنية بينها محطة بوشهر يحمل مخاطر كارثة إشعاعية قد تُهدّد المنطقة
21:35 |الخارجية الروسية: موسكو تؤكّد أهمية خفض التصعيد بشأن إيران وتدعو واشنطن إلى التخلّي عن لغة الإنذارات
21:29 |عراقجي في اتصال مع نظيره الهندي: نحذر من تداعيات التصعيد العسكري على استقرار المنطقة والعالم
21:28 |عراقجي لنظيره الروسي: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المؤسسات الدولية لإدانة الجرائم التي ارتكبتها الأميركيون والصهاينة ضد الشعب الإيراني ومحاسبة المعتدين
21:28 |عراقجي لنظيره الروسي: التهديدات الأميركية بمهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية هي اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب
21:28 |عراقجي لنظيره الروسي: نطالب بتبني نهج مسؤول يستند إلى القانون الدولي من قبل جميع الأطراف المؤثرة في مجلس الأمن ومنع الولايات المتحدة من استخدام هذا المجلس كأداة
20:27 |شرطة طهران: القبض على 4 عناصر مُخلِّين بالأمن مرتبطين بشبکات معادية في مدينة رباط كريم غرب العاصمة
20:21 |الجيش الإيراني: أسقطنا طائرة مُسيَّرة من طراز "لوكاس" تابعة للعدو الأميركي - الصهيوني في محيط جزيرة خارك
20:19 |رئيس البرلمان الإيراني لترامب: تحرُّكاتك المتهورة تجر الولايات المتحدة إلى جحيم حي لكل عائلة
20:04 |"رويترز": ترامب يلمّح إلى تمديد "المهلة" المقدّمة لإيران حتى الساعة الـ8 مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
19:44 |حرس الثورة الإسلامية: وفق معلومات دقيقة سقط 25 قتيلًا وجريحًا أميركيًا في هجوم القوة البحرية أمس على تجمع لضباط ومدربين أميركيين في الإمارات
19:44 |حرس الثورة الإسلامية: تدمير مقر تجمع القادة والضباط الأميركيين في موقع سري قرب قاعدة محمد الأحمد البحرية في الكويت بصواريخ باليستية ومسيّرات وكان الاستهداف عالي الدقة
18:44 |الجيش الإيراني: المخازن المستهدفة كانت تضم ذخائر ومنظومات صاروخية هجومية مثل "هيمارس" إضافة إلى مرافق الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات الأميركية
18:34 |الجيش الإيراني: استهدفنا بالطائرات المسيّرة "الصناعات البتروكيميائية وخزانات تخزين المشتقات النفطية" في جنوب الأراضي المحتلة قرب "ديمونا"
18:34 |الجيش الإيراني: استهدفنا بالطائرات المسيّرة "مخازن المعدات ووحدات الاتصالات الفضائية ومقرات قوات الجيش الأميركي" في قاعدة عسكرية للعدو في جزيرة بوبيان بالكويت
18:26 |إعلام العدو: سقوط صاروخ في حيفا
17:20 |وزارة التربية والتعليم الإيرانية: استشهاد 245 طالبًا و58 كادرًا تعليميًا منذ بدء العدوان على إيران
16:25 |النائب الأول للرئيس الإيراني: ترامب هددنا بتدمير محطات الكهرباء والجسور ونحن اخترنا طريق البناء حتى تحت الضغط
16:25 |النائب الأول للرئيس الإيراني: ترامب الذي يضحي برفاه شعبه بذريعة تهديد الآخرين لا يزال يعيش في العصر الحجري
15:49 |وزير الخارجية العراقي: المنطقة بحاجة إلى اعتماد حوار عقلاني يعزز فرص التعاون بين دول الإقليم ويحقق الاستقرار
15:44 |مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي: غرفة القيادة الموحدة لجبهة المقاومة تنظر إلى باب المندب كما تنظر إلى هرمز
15:44 |ولایتي: إذا فكر البيت الأبيض في تكرار أخطائه الغبية فسيدرك سريعًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالمية يمكن تعطيله بإشارة واحدة
15:17 |قرر الجانبان مناقشة هذه الرؤى والاقتراحات بشكل موسع من خلال تبادل الآراء وعقد المزيد من الاجتماعات المستقبلية
15:16 |خلال الاجتماع تم استعراض الظروف الحالية كما نوقشت موضوعات تتعلق بالمرور الآمن والمضمون عبر مضيق هرمز
15:16 |الجانبان أكدا الدور الحصري لإيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز
14:44 |الحرس الثوري: العدو بعد فشله في ميادين الأمن والبحر والبر وعجزه في المجال الجوي إثر سقوط طائراته المسيّرة المتكرر لجأ إلى استهداف الأهداف المدنية للتغطية على إخفاقاته
14:43 |الحرس الثوري: استهدفنا منشأة "الشعيبة" البتروكيميائية في الكويت ما أدى إلى حريق كبير وتوقف كامل للمنشأة
14:42 |الحرس الثوري: نفّذنا هجومًا بطائرات مسيّرة على منشأة "سترة" البتروكيميائية في البحرين أسفر عن حرائق واسعة وتدمير أجزاء مهمة منها
14:41 |الحرس الثوري: استهدفنا منشآت الغاز التابعة لشركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون» في حبشان بالإمارات
14:41 |الحرس الثوري: نفّذنا هجومًا صاروخيًا على مجمّع بتروكيميائي أميركي في الرويس بالإمارات ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيه
14:40 |الحرس الثوري: نفّذنا هجومًا واسعًا على مصفاة تُزوّد مقاتلات الكيان الصهيوني بالوقود في حيفا ما أدى إلى تدمير أجزاء رئيسية منها
14:38 |جيش العدو: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المعركة مع إيران وحزب الله إلى 375 جريحًا
14:06 |الأمن الإيراني: إلقاء القبض على عميل في طهران كان يقوم بتصوير المواقع العسكرية والحساسة وإرسالها للمعتدين
14:06 |إذاعة الجيش "الإسرائيلي": إصابة مباشرة لمجمع الصناعات في النقب بنفس موقع قصف بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي
13:59 |رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك" عماد أبشناس: إحدى المروحيات الأميركية كانت تحمل أجهزة مايكرويف مثل التي استخدمت في فنزويلا
13:57 |التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق فقط من الدفعة السابقة
13:32 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": نظراً لرصد إطلاق صواريخ من إيران سيتم تفعيل الإنذارات خلال الدقائق القادمة في غلاف غزّة و"بئر السبع" حتى "ديمونا" و"عراد"
13:28 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل" وعلى المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ
13:25 |إعلام العدو عن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال خلال تسجيلات مسرّبة: النظام الإيراني لن يسقط ويبدو مستقراً والحرب لن تنتهي إلا باتفاق
13:15 |الخارجية العمانية: اجتماع بين السلطنة وإيران لتدارس خيارات ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز
12:31 |الجيش "الإسرائيلي": تمديد زمن الإنذار في إيلات ومحيطها من 30 ثانية إلى دقيقة ونصف في إطار تعزيز إجراءات الحماية
12:22 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: حاول ترامب المهزوم عبر الحرب النفسية وبشكل مرتبك وكاذب الهروب من ساحة الهزيمة مواصلاً أكاذيبه وتبريراته
12:22 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: واقع الميدان يشهد تفوق القوات المسلحة الإيرانية القوية
12:21 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الحضور الفوري للقوات المسلحة الإيرانية أفشل عملية إنقاذ الطيار الأميركي
12:21 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: طائرتان عسكريتان للنقل من طراز C130 وطائرتان مروحيتان من طراز بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي تم تدميرها بنيران القوات المسلحة القوية
12:21 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الجيش الأميركي الضعيف والمفلس في هذه الحرب المفروضة لا يُعتبر قوة مهيمنة أو متفوقة أمام إرادة القوات المسلحة الإيرانية
12:14 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: عملية الجيش الأميركي المزعومة لإنقاذ طيار الطائرة التي أسقطت في إيران انتهت بالفشل
12:10 |قناة "كان الإسرائيلية" عن رئيس الوزراء ووزير الجيش الأسبق إيهود باراك: الاعتقاد بأن النظام الإيراني سينهار نتيجة للقصف فقط هو أمر مثير للشفقة
12:08 |"رويترز" عن مسؤول أمريكي: جهود فرق الإنقاذ التي شاركت فيها عشرات الطائرات العسكرية شهدت مقاومة شرسة من إيران
11:54 |"رويترز" عن شركة بلانت: أمريكا طلبت من مزودي صور الأقمار الاصطناعية حجب مواد خاصة بمنطقة الصراع لأجل غير مسمى
11:54 |"رويترز" عن مسؤول أمريكي: قواتنا اضطرت لتدمير طائرة واحدة على الأقل خلال عملية إنقاذ الطيار بعد تعرضها لعطل
11:51 |المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني "إبراهيم رضائي": ما نشهده اليوم في ساحة المعركة هو تحول في استراتيجية العدو
11:18 |البحرين: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين: إخماد حريق اندلع في وحداتنا التشغيلية بعد أن تعرضت صباح اليوم لهجوم إيراني
11:18 |إيران| رئيس البرلماني محمد باقر قاليباف ينشر صور حطام الطائرات الأميركية: إذا حققت أميركا 3 انتصارات أخرى من هذا النوع فستكون نهايتها المحتومة
11:04 |الحرس الثوري الإسلامي يُعلن استشهاد 5 من مقاتليه في غارة للعدو الأميركي على أردبيل شمالي إيران
10:55 |الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد في اتصال مع نظيره المصري مسؤولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي
10:55 |إيران| عراقجي: قصف البنى التحتية والصناعية ومنشآتنا النووية السلمية والمشافي والمراكز التعليمية والمدنية جرائم حرب
10:04 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": إنذار مبكر في حيفا وخليجها والجولان بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
09:33 |المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: تم استهداف الطائرات المعادية المتوغلة في جنوب أصفهان
09:33 |المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: شملت مروحيتين من طراز «بلاك هوك» وطائرة نقل عسكرية من نوع «C-130» حيث أصيبت وهي تحترق تحت ضربات القوات المدافعة
09:13 |الحرس الثوري الإسلامي: كان ترامب قد ادّعى في تغريدة تنفيذ عملية خاصة لإنقاذ طيّار الطائرة التي سقطت في إيران في محاولة للتغطية على هزيمته الكبيرة
09:12 |الحرس الثوري الإسلامي: على إثر محاولات يائسة من العدو الأميركي لإنقاذ طيّار المقاتلة التي أُسقطت ودخول طائراته إلى عمق البلاد تمّ خلال عملية مشتركة تدمير هذه الطائرات
08:58 |وكالة "فارس": أوامر بمصادرة أموال وحسابات أكثر من 100 شخص بالخارج بينهم صحفيون ورياضيون بتهمة دعم العدو
07:45 |الحرس الثوري الإسلامي: ترامب مُني بفشل واضح مع اليوم الـ38 من المعركة، ومحاولاته تعدّ تسترًا على خسارة كبيرة
05:29 |الداخلية البحرينية: إطلاق صافرات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن
04:24 |وزارة الكهرباء الكويتية: الاستهداف تسبب بأضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون إصابات
04:23 |وزارة الكهرباء الكويتية: محطتان لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضتا لاستهداف من مسيّرة إيرانية
01:38 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل" على المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
01:26 |قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني: على ترامب أن يقيل قائد حاملة الطائرات "جيرالد فورد" أيضًا لأنه لم يجرؤ على عبور مضيق باب المندب خوفًا من المجاهدين وشعب اليمن الصامد