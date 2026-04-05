أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان رصد واستهداف طائرة مسيّرة أميركية متطورة من طراز MQ-9 في أجواء أصفهان، ما أدى إلى إسقاطها.

ولفت الحرس الثوري إلى ارتفاع عدد الطائرات المسيّرة من هذا الطراز التي تم إسقاطها في أجواء أصفهان خلال الأيام الخمسة الماضية إلى أربع طائرات.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإيراني أنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة معادية من طراز "هيرمس 900" في أصفهان، وبذلك يرتفع عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها إلى 162 طائرة.



الكلمات المفتاحية