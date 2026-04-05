كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

إيران

"خاتم الأنبياء" يُحذّر: ضرب البنى التحتية الإيرانية سيفتح أبواب الجحيم على الأعداء

2026-04-05 07:40
هدّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد (5 نيسان 2026)، بأنّ المنطقة "ستتحول إلى جحيم للأعداء في حال توسع الشر والضربات ضد البنى التحتية الإيرانية". 

وفي تصريحه، أكّد المتحدث الإيراني أنّ "سراب هزيمة إيران تحول إلى مستنقع تغرق فيه الولايات المتحدة". 

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أنّ التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب ضد البنى التحتية الإيرانية تعكس حالة من الارتباك واليأس، مشددًا على أنّ القوات المسلحة لن تتردد في الدفاع عن حقوق الشعب وصون الثروات الوطنية.

وأشار إلى أنّ أي اعتداء سيُواجَه بردّ حازم، من خلال استهداف البنى التحتية التي يستخدمها الجيش الأميركي والكيان، مؤكدًا أنّ الرد سيكون من دون قيود وبضربات مدمّرة ومستمرة.

وأضاف أنّ ما أُعلن منذ بداية "الحرب المفروضة" جرى تنفيذه على أرض الواقع، محذّرًا من أنّ استمرار التصعيد يعني فتح "أبواب الجحيم" أمام المعتدين.

العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
آبادي: إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا على أي عدوان
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
