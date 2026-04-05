هدّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد (5 نيسان 2026)، بأنّ المنطقة "ستتحول إلى جحيم للأعداء في حال توسع الشر والضربات ضد البنى التحتية الإيرانية".

وفي تصريحه، أكّد المتحدث الإيراني أنّ "سراب هزيمة إيران تحول إلى مستنقع تغرق فيه الولايات المتحدة".

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أنّ التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب ضد البنى التحتية الإيرانية تعكس حالة من الارتباك واليأس، مشددًا على أنّ القوات المسلحة لن تتردد في الدفاع عن حقوق الشعب وصون الثروات الوطنية.

وأشار إلى أنّ أي اعتداء سيُواجَه بردّ حازم، من خلال استهداف البنى التحتية التي يستخدمها الجيش الأميركي والكيان، مؤكدًا أنّ الرد سيكون من دون قيود وبضربات مدمّرة ومستمرة.

وأضاف أنّ ما أُعلن منذ بداية "الحرب المفروضة" جرى تنفيذه على أرض الواقع، محذّرًا من أنّ استمرار التصعيد يعني فتح "أبواب الجحيم" أمام المعتدين.

