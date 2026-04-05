كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

غارات عنيفة على عدة مناطق جنوبية والعدو يرتكب فجرًا مجزرة مروّعة في كفرحتى

2026-04-05 08:27
في محاولةٍ مكشوفة، للضغطِ على البيئةِ الحاضنةِ للمقاومة، والتعويضِ عن خسائرِه الفادحة في الميدان، وجّهَ العدوُ "الإسرائيلي" ليل أمس السبت إنذارًا إلى بلدةِ كفرحتى في قضاء صيدا، والتي تضمُّ آلاف النازحين، إضافةً إلى سكانِها، مطالبًا بإخلائِها والابتعاد عنها مسافة ألف متر، تحت تهديد القصف بالتوازي.

وبالفعل قامت طائراته الحربية فجرًا بتنفيذ ما يشبه الحزام الناري بحق هذه البلدة التي تعرضت لـ6 غارات معادية، وارتكاب مجزرة بحق عائلة من آل نحلة بعد استهداف منزلهم راح ضحيتها رجل وزوجته وأولاده وأحفاده وقد تم انتشال ستة شهداء من تحت الأنقاض، فيما بقي البحث مستمرًا. 

وقد شهدت عدة بلدات في قضاء صور، سلسلة غارات عنيفة ليلًا، استهدفت: كفردونين ــ باتوليه ــ الشهابية ــ عين بعال ــ كفرا ــ صديقين ــ وادي الحجير.

وفجرًا، أغار الطيران الحربي المعادي مجددًا على بلدة صديقين في قضاء صور، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى.

وخلال ساعات الصباح الأولى، شهدت قرى الحنية، المنصوري، زبقين، القليلة، وأطراف البياضة، بيوت السياد في قضاء صور، قصفا مدفعيًا "إسرائيليًا"، في ظل غارات وهمية للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية.

وكانت قرى تلال يارون ومارون وعمق مدينة بنت جبيل، شهدت فجرًا قصفًا مدفعيًا معاديًا وعنيفًا.
 

