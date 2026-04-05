أصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية البيان التالي:

على إثر محاولات يائسة من العدو الأميركي لإنقاذ طيّار المقاتلة التي أُسقطت، ودخول طائراته إلى عمق البلاد، تمّ خلال عملية مشتركة (القوة الجوفضائية، والقوات البرية، والوحدات الشعبية، والبسيج، وقوى الأمن الداخلي) تدمير هذه الطائرات، ليتكبد الأميركيون مرة أخرى فشلًا ذريعًا على غرار عملية طبس.

وكان ترامب قد ادّعى في تغريدة تنفيذ عملية خاصة لإنقاذ طيّار الطائرة التي سقطت في إيران، في محاولة للتغطية على هزيمته الكبيرة، إلا أن الوقائع على الأرض أظهرت عكس ذلك.

