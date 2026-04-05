الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إنجاز نوعي للمقاومة: استهداف بارجة عسكريّة "إسرائيليّة" قبالة السواحل اللبنانية

عربي ودولي

عربي ودولي

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: ترامب في حالة "ذعر" بعد إسقاط مقاتلتين أميركيتين

2026-04-05 09:39
157

قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون "إنّ إسقاط إيران لمقاتلتين أميركيتين فوق أراضيها قد وضع الرئيس دونالد ترمب على الأرجح في حالة من "الذعر".

ونقل الموقع الأميركي "ذا هيل" عن بولتون، الذي كان مستشارًا للأمن القومي لترامب في عهدته الرئاسية الأولى، قوله، في تصريحات صحفية السبت، "إن غياب رد فعل مصور ومباشر من جانب الرئيس ترامب يظهر أن هذا الهجوم "يقوض تمامًا مصداقية البيت الأبيض، وأن هذه جراح ألحقها البيت الأبيض بنفسه، وليست من فعل الإيرانيين".

وأضاف بولتون أن "ترامب ربما انتابته حالة من الذعر ويبدو أنه يبحث عن طريقة لإعلان النصر والانسحاب من الحرب على إيران، بغض النظر عما إذا كان سيفتح مضيق هرمز قبل القيام بذلك أم لا"، وأضاف: "أعتقد أن هذا أيضًا يُعد خطأ".

تذبذب أو ضعف

ورأى بولتون أنه حتى لو تمكنت إيران من أسر أحد الطيارين، فإن ذلك لن يغير من طبيعة الحرب، لكنه سيكون اختبارًا لعزيمة أميركا في وقت يبدي الرئيس ترامب تذبذبًا أو ضعفًا جراء الحرب وهو ما يعني أن الإدارة الأميركية لم تفكر مليًا وبشكل شامل في تداعيات هذه "العملية العسكرية" (العدوان الأميركي على إيران).
 
 

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
آبادي: إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا على أي عدوان
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة