قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون "إنّ إسقاط إيران لمقاتلتين أميركيتين فوق أراضيها قد وضع الرئيس دونالد ترمب على الأرجح في حالة من "الذعر".

ونقل الموقع الأميركي "ذا هيل" عن بولتون، الذي كان مستشارًا للأمن القومي لترامب في عهدته الرئاسية الأولى، قوله، في تصريحات صحفية السبت، "إن غياب رد فعل مصور ومباشر من جانب الرئيس ترامب يظهر أن هذا الهجوم "يقوض تمامًا مصداقية البيت الأبيض، وأن هذه جراح ألحقها البيت الأبيض بنفسه، وليست من فعل الإيرانيين".

وأضاف بولتون أن "ترامب ربما انتابته حالة من الذعر ويبدو أنه يبحث عن طريقة لإعلان النصر والانسحاب من الحرب على إيران، بغض النظر عما إذا كان سيفتح مضيق هرمز قبل القيام بذلك أم لا"، وأضاف: "أعتقد أن هذا أيضًا يُعد خطأ".

تذبذب أو ضعف

ورأى بولتون أنه حتى لو تمكنت إيران من أسر أحد الطيارين، فإن ذلك لن يغير من طبيعة الحرب، لكنه سيكون اختبارًا لعزيمة أميركا في وقت يبدي الرئيس ترامب تذبذبًا أو ضعفًا جراء الحرب وهو ما يعني أن الإدارة الأميركية لم تفكر مليًا وبشكل شامل في تداعيات هذه "العملية العسكرية" (العدوان الأميركي على إيران).





الكلمات المفتاحية