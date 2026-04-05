كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إنجاز نوعي للمقاومة: استهداف بارجة عسكريّة "إسرائيليّة" قبالة السواحل اللبنانية

2026-04-05 09:50
بعد إعلانها عن بيان هام سيصدر بعد قليل، كشفت المقاومة الإسلامية في البيان رقم 5  للعمليات العسكرية لليوم الأحد (5 نيسان 2026) عن إنجاز نوعي حيث تمكّنت من استهداف بارجة عسكريّة "إسرائيليّة" على بعد 68 ميلًا بحريًا قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة؛ وتمت عملية الاستهداف بصاروخ كروز بحريّ بعد رصد الهدف لساعات، وتأكّدت إصابته بشكل مباشر.

وفي ما يلي نص البيان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿إنهم جند مغرقون﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

"الآن في عرض البحر، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية، وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، أنظروا إليها تحترق"

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على تمادي العدو الإسرائيلي في قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الأحد 05-04-2026 بارجة عسكريّة إسرائيليّة على بعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة؛ وتمت عملية الإستهداف بصاروخ كروز بحريّ بعد رصد الهدف لساعات، وتأكّدت إصابته بشكل مباشر.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 05-04-2026‏

