ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، أنّ تصريحات "الغرور الإسرائيلية" من قبل قيادة الاحتلال، بشأن هزيمة حزب الله وإيران "ستنتهي بخيبة أمل".

وأضافت "أنّ نزع سلاح حزب الله لن يتحقّق، حتى لو رفع وزير "الدفاع" (الحرب)، يسرائيل كاتس، وتيرة تصريحاته من خمسة في الأسبوع إلى خمسة في اليوم".

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ "زعيم أقوى دولة في العالم"، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أقرّ فعليًا بأنه لا ينوي، وربما لا يستطيع، فتح مضيق هرمز، ولا استخراج اليورانيوم".

