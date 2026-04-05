في اليوم الـ١٧٨ من اتفاق الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" قصف مناطق خارج الخط الأصفر في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ومساء السبت قصفت مسيّرة "إسرائيلية" سيارة على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة ٣ آخرين.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار في مناطق متفرقة وراء الخط الأصفر.

وارتفعت نبرة التهديد "الإسرائيلية" ضد غزة من خلال قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة في جيش الاحتلال بتنفيذ اغتيالات رًدا على ما وصفوه بتخطيط حماس لأسر جنود وهو ما نفته الحركة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم السبت أن تصريحات قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال حول تخطيط حماس لخطف جنود إسرائيليين هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ومحاولة من الاحتلال لتبرير خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن تأكيد قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال أن الانسحاب من الخط الأصفر غير مطروح وأنه ينتظر الفرصة لعودة القتال في غزة هو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد مجددًا نوايا الاحتلال الدائمة بتخريب الاتفاق.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة ومجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح من خروقات الاحتلال والضغط عليه لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق في ظل الالتزام الكامل من جانب المقاومة بهذا الاتفاق.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧١9، إضافة إلى ١٩٦٨ مصابًا بينما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٩١ والمصابين ١٧٢٠٦٨.

