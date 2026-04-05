أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري عن فشل العملية التي سمّاها الجيش الأميركي بـ"عملية إنقاذ"، والتي خُطّط لها كعملية تضليل وانسحاب سريع بذريعة إنقاذ طيّار أُسقطت طائرته، في مطار مهجور جنوب أصفهان، وذلك إثر تدخلٍ سريع وفي الوقت المناسب من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال ذو الفقاري: "وفق المعطيات اللاحقة، تبيّن خلال التحقيقات الميدانية التي أجراها الخبراء، تدمير طائرتي نقل عسكري من طراز «C-130» ومروحيتين من طراز «بلاك هوك» تابعتين للجيش الأميركي، وذلك بفعل ما وُصف بـ«الوعد الإلهي» وقوة نيران القوات المسلحة، ما أدى إلى تعميق خسائر الجيش الأميركي المتتالية".

وأكد ذو الفقاري أن ما جرى يُثبت عجز الجيش الأميركي في هذه الحرب المفروضة، وأنه لا يُعد قوةً مهيمنة أمام إرادة القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن "الرئيس الأميركي، في أعقاب هذه العملية، يحاول التغطية على الهزيمة من خلال تصريحات مضللة وحرب نفسية، عبر إطلاق ادعاءات وتبريرات لا تعكس واقع الميدان، الذي يُظهر تفوق القوات المسلحة الإيرانية، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

