واصل العدو الصهيوني اعتداءاته في جنوب لبنان مُستهدفًا بلدات شقرا وبيت ياحون والطيري وكونين والخيام والزرارية والحنية وجبال البطم وزبقين وعيتيت والقاسمية ودير قانون النهر والعباسية وتولين والحوش والبازورية وجسر القاسمية مجدّدًا.

وأغار الطيران الحربي المعادي مُستهدفاً بلدة كفرحتى، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء بينهم طفلة بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية.

كما استهدف العدو دراجة نارية بالقرب من مفرق الرشيدية ما أدى الى استشهاد سائقها.

كذلك استهدف العدو "الاسرائيلي" دراجة نارية على طريق الحوش بالقرب من محطة الغاز على طريق صور – الناقورة.

وقصف العدو طريق عام بيت ياحون ما أدى الى قطعها.

وفي بيروت، شنّ الطيران الحربي المعادي 8 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت من بينها بئر العبد وحي ماضي وحارة حريك والجناح والجاموس ومحيط مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس.

وفي الجناح أيضًا، ارتكب العدو الصهيوني مجزرة مروعة استهدفت مبنىً سكنيًا في حيّ آل المقداد المُكتظّ بالسكان.

ووفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة، استشهد 4 مواطنين وأصيب 39 بجروح.

الكلمات المفتاحية