كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدو يصعّد غاراته على الضاحية الجنوبية ويواصل اعتداءاته جنوبًا
لبنان

العدو يصعّد غاراته على الضاحية الجنوبية ويواصل اعتداءاته جنوبًا

2026-04-05 16:21
136

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته في جنوب لبنان مُستهدفًا بلدات شقرا وبيت ياحون والطيري وكونين والخيام والزرارية والحنية وجبال البطم وزبقين وعيتيت والقاسمية ودير قانون النهر والعباسية وتولين والحوش والبازورية وجسر القاسمية مجدّدًا.

 وأغار الطيران الحربي المعادي مُستهدفاً بلدة كفرحتى، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء بينهم طفلة بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية. 

كما استهدف العدو دراجة نارية بالقرب من مفرق الرشيدية ما أدى الى استشهاد سائقها. 

كذلك استهدف العدو "الاسرائيلي" دراجة نارية على طريق الحوش بالقرب من محطة الغاز على  طريق صور – الناقورة.

وقصف العدو طريق عام بيت ياحون ما أدى الى قطعها. 

وفي بيروت، شنّ الطيران الحربي المعادي 8 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت من بينها بئر العبد وحي ماضي وحارة حريك والجناح والجاموس ومحيط مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس. 

وفي الجناح أيضًا، ارتكب العدو الصهيوني مجزرة مروعة استهدفت مبنىً سكنيًا في حيّ آل المقداد المُكتظّ بالسكان.

 ووفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة، استشهد 4 مواطنين وأصيب 39 بجروح.

إحياء
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
الشيخ الخطيب:
الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان "الإسرائيلي" في الحوش
وحدة الساحات بالنار: من وهم التفكك إلى فرض الشروط
مؤسسة عامل.. في خدمة أبناء الوطن
