الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

ولایتي: أميركا ما زالت عاجزة عن تعلّم جغرافيا القوة
2026-04-05 17:04
106

قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي اليوم الأحد إن "البيت الأبيض سيدرك قريبًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالمية يُعطّل بمجرد إشارة".

وأضاف ولايتي إن "غرفة القيادة الموحدة لمحور المقاومة تعتبر باب المندب بمثابة هرمز، وإذا كان البيت الأبيض يظن أنه يستطيع تكرار أخطائه الحمقاء، فسوف يدرك قريبًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالمية يُعطّل بمجرد إشارة".

وتابع ولايتي "أميركا التي تعلمت التاريخ من إيران، ما زالت عاجزة عن تعلّم جغرافيا القوة".

وختم ولايتي "في الزمن الذي كان فيه أسلاف الأنجلوسكسونيين يبحثون عن النار في الكهوف، كان الملك الفارسي داريوش (الامبراطورية الأخمينية) يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عبر قناة مائية لتسهيل الملاحة البحرية، وكان علم إيران في العصر الحجري هو أساس التقدم العلمي في العالم".

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة