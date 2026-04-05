قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي اليوم الأحد إن "البيت الأبيض سيدرك قريبًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالمية يُعطّل بمجرد إشارة".

وأضاف ولايتي إن "غرفة القيادة الموحدة لمحور المقاومة تعتبر باب المندب بمثابة هرمز، وإذا كان البيت الأبيض يظن أنه يستطيع تكرار أخطائه الحمقاء، فسوف يدرك قريبًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالمية يُعطّل بمجرد إشارة".

وتابع ولايتي "أميركا التي تعلمت التاريخ من إيران، ما زالت عاجزة عن تعلّم جغرافيا القوة".

وختم ولايتي "في الزمن الذي كان فيه أسلاف الأنجلوسكسونيين يبحثون عن النار في الكهوف، كان الملك الفارسي داريوش (الامبراطورية الأخمينية) يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عبر قناة مائية لتسهيل الملاحة البحرية، وكان علم إيران في العصر الحجري هو أساس التقدم العلمي في العالم".

