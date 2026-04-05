كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: الصواريخ من لبنان تُقلقنا
قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: الصواريخ من لبنان تُقلقنا

2026-04-05 17:34
بعد أن قُتل أحد مستوطني "مسكاف عام"، أوفير موسكوفيتش "فوشكو"، بنيران قذائف لجيش الاحتلال، وصل هذا الأسبوع قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو لتقديم إجابات للمستوطنين.

بحسب القناة 12 "الاسرائيلية"،لم يتحدث ميلو فقط عن الإخفاقات التي أدت إلى مقتل عضو الكيبوتس بنيران "صديقة"، بل أيضًا عن المفاجأة من قوة حزب الله، وعن مستقبل النظام في إيران.

القناة 12 عرضت تسجيلات هذا اللقاء الذي كان متوترًا، وقال فيها ميلو "أولا معذرة، هناك مسؤولية لي عن هذه المعركة، وعن كل ما يحدث هنا وعن هذه الحادثة أيضًا. هذا أمر  غير جيد وصعب، ولم يكن ينبغي أن يحدث. هناك فجوة بين الطريقة التي أنهينا بها عملية "سهام الشمال"، وما فهمناه واعتقدناه، وبين الواقع الآن، حيث ما زلنا نواجه حزب الله".

وأضاف "ما يُقلق الجميع بشكل أكيد هو بشكل أساسي إطلاق الصواريخ المنحنية المسار، وهو ليس بكميات كبيرة، وبالتأكيد ليس مقارنة بما كان قبل الحرب. وأغلب هذه الصواريخ تُطلق على الجيش "الإسرائيلي"".

أمّا فيما يتعلق بإيران، فأعرب عن اعتقاده بأن "الأمر سينتهي بسقوط النظام"، وأردف "يبدو أن النظام ما يزال مستقرًا رغم الزعزعة التي يتعرض لها، وسيكون من الضروري التوصل إلى نوع من الاتفاق، بشكل أو بآخر".

صواريخ إيرانية تعبر أجواء فلسطين المحتلة مجتازة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"
