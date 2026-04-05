عقب التهديد الذي أطلقه العدو والمتعلق بطريق M30 عند معبر المصنع الحدودي، شهد المعبر حالة استنفار أمني واسع، ترافقت مع إجراءات ميدانية وتنظيمية مشددة لضبط الحركة ومنع أي خروقات.

وأفادت المعطيات الميدانية بأن نحو 250 شاحنة ما تزال عالقة داخل ساحة الدخول بعد عبورها البوابة، إضافة إلى عدد كبير من السيارات.

في المقابل، تمّ نقل قرابة 70 شاحنة إلى خارج البوابة، فيما أُدخل ما يقارب 150 شاحنة إلى داخل المعبر في إطار تنظيم الحركة والتخفيف من الازدحام.

على الصعيد الأمني، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة، شملت استنفارًا كاملاً وانتشارًا واسعًا لكافة الأجهزة الأمنية دون أي شغور، إلى جانب إقفال محكم لجميع مداخل ومخارج المعبر. كما فُرض منع كامل للدخول عبر جميع بوابات عبور الشاحنات والسيارات والأشخاص، في خطوة تهدف إلى السيطرة التامة على الوضع الميداني.

وتضمنت التدابير أيضًا مراقبة دقيقة ومستمرة لكافة النقاط الحيوية داخل المعبر ومحيطه، مع تسجيل حضور كامل وجاهزية عالية من قبل الجهات المعنية، بما فيها الجمارك، والأمن العام، ومخابرات الجيش.

