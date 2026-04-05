قال رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان أحمد حسين "عندما حصل التهديد "الإسرائيلي" للمصنع تواصلنا فوراً مع المديرية العامة للنقل بشخص المدير العام أحمد تامر وبدوره تواصل مع الوزراء المعنيين والسلطات المعنية بهدف إخراج الشاحنات الموجودة في الطريق وتم إفراغها لإبعاد الخطر عنها".

وأضاف "الضرر على كل لبنان وهذه مواد غذائية وهي لمواطنين عاديين".

وتابع "هذه البضاعة تأتي من الأردن ومن الخليج ومن دبي ونطلب من الدولة أخذ القرار المناسب ومراجعة الأمم المتحدة واستثناء معبر الحدود لأنه معبر إنساني ومعبر مدني وليس لأي جهة أخرى".

وشدد على أن "ما يزعمه العدو بالنسبة لعمل المصنع غير صحيح ، والمصنع معروف والحدود معروفة وهناك مراقبة للشاحنات التي تدخل إلى لبنان من قبل السلطات اللبنانية والسورية".

