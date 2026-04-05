أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة عن تنفيذها عملية واسعة ومركّبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في "الموجة 97" من عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت خلاله عدة أهداف مهمة للإرهابيين الأميركيين - الصهاينة، ومصالحهم وممتلكاتهم في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه.

وأضافت "استهدفنا موقع لتجمع قادة وضباط أميركيين في موقع تمويهي قرب القاعدة البحرية "محمد الأحمد" في الكويت، باستخدام عدة صواريخ بالستية وعدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية بدقة عالية".

ولفتت إلى أن تجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف في المنطقة إشارة إلى وقوع خسائر كبيرة بعد الهجوم.

وأكدت "أنه واستمراراً للعملية، تم استهداف سفينة صهيونية تحمل الاسم التجاري "King Dao Star" في قناة ميناء جبل علي في الإمارات، بصاروخ كروز بحري من طراز "قدير"، وقد أصيبت بدقة وهي حاليًا تحترق.

وتابعت ، خلال اليوم الماضي وحتى الآن، وفي إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، تم منع عدة سفن من الدخول والخروج لعدم امتلاكها تصاريح مرور، وتوجيهها إلى مراسي شرق وغرب المضيق الاستراتيجي.

وتوجهت القوة البحرية للحرس الثوري بتوصية إلى طواقم ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج الفارسي وبحر عُمان بعدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة، وعدم تعريض سلامتهم للخطر، والتواصل عند الحاجة عبر القناة الدولية (16) مع إحدى محطات القوة البحرية لحرس الثورة.

وأكدت أن خلال هذه الموجة تم استهداف منطقة صناعية تابعة لجيش الكيان الصهيوني في بئر السبع، ردًا على اعتداءات النظام الصهيوني.

وفي السياق نفسه ، أعلن الجيش الإيراني أنه، استكمالًا لنجاحات منظومة الدفاع الجوي المتكاملة وإسقاط الطائرات المعادية خلال الليلة الماضية، نفّذ منذ فجر اليوم، ردًا حاسمًا على جرائم العدو الأميركي–الصهيوني، هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت "الصناعات البتروكيميائية وخزانات تخزين المشتقات النفطية" في جنوب الأراضي المحتلة قرب ديمونا، إضافة إلى "مخازن المعدات، ووحدات الاتصالات الفضائية، ومقرات قوات الجيش الأميركي" في قاعدة عسكرية للعدو في جزيرة بوبيان بالكويت.

وأشار البيان إلى أن منشآت البتروكيميائيات ومخزونات الوقود الاستراتيجية تُعد من الركائز الأساسية لتأمين احتياجات الطاقة في جنوب الأراضي المحتلة، ما يمنحها أهمية كبيرة.

كما لفت إلى أن القاعدة العسكرية في بوبيان تُعد أحد المراكز المحورية للقيادة الأميركية في المنطقة، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم العمليات العسكرية في غرب آسيا.

وأوضح أن المخازن المستهدفة كانت تضم ذخائر ومنظومات صاروخية هجومية مثل "هيمارس"، إضافة إلى مرافق الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات الأميركية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، بعد تعرض قاعدة عريفجان في الكويت لهجمات سابقة، أنشأت موقعًا جديدًا في جزيرة بوبيان لنشر وحدات الاتصالات والرصد ومراكز التحكم، إلا أنه تعرض بدوره لهجمات بالطائرات المسيّرة.

وأهدى الجيش الإيراني هذه العمليات إلى عزيمة وبسالة أبناء الشعب الإيراني من مختلف القوات، في الجيش والحرس الثوري وقوى الأمن.

