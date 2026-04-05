أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب أنَّه "ليس من الكرامة في شيء أن تستجدي عدوك في الحصول على سيادتك"، مددً على أنَّ الحق يؤخذ بقوة الإرادة.

وأشار الشيخ الخطيب في منشورات على حسابه على منصة "اكس" إلى أنَّ "سردية الفشل الدبلوماسي ما زالت مستمرة لا تصب إلا في مصلحة العدوان "الإسرائيلي"".



وأضاف أنَّ البعض مستاء من نجاح المقاومة في تحقيق ما عجزوا عن عن تحقيقه بدبلوماسيتهم الفاشلة، مؤكدًا أنَّ الحقيقة ما ترونه لا ما تُسمعونه.

واعتبر أنَّ الرجوع عن الخطأ فضيلة والاصرار عليه كبيرة لا تغتفر، وتابع: "ستضطرون قريبًا للاعتراف بهذه الحقيقة إطمئنوا".

وفي السياق، لفت سماحته إلى أنَّ المجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين ليست سوى تعبير عن عجزه في الميدان ودليل على إفلاسه العسكري، مضيفًا: "ترقبوا الهزيمة المدوية".

وسأل الشيخ الخطيب: "من تودون التفاوض معه أفشلكم فلماذا تحملون فشلكم للشعب اللبناني ؟!"، مؤكدًا أنَّه "ليس من الكرامة في شيء أن تستجدي عدوك في الحصول على سيادتك، الحق يؤخذ بقوة إرادتك".

ولفت إلى أنَّ "تضليل الرأي العام اللبناني بقلب الحقائق يتناقض مع الدعوة إلى منع الفتنة وتعريض السلم الأهلي"، معتبرًا أنَّه انقلابٌ في القيم "حين يصبح الاستسلام لدى المسؤول؟!! كرامة والمقاومة إهانة وجريمة تحاسب عليها".

وأوضح أنها سمة الجحود والنكران حتى للمعجزات الالهية، فكيف يقرون بعظمة انجاز المقاومة.

وختم الشيخ الخطيب تغريداته بالقول: "ما قدمه فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية جوزاف عون) في خطابه اليوم من عدم الاستجابة لطلبه بالمفاوضات المباشرة مع العدو وعدم رد الميكانيزم على طلب ترميم انبوب المياه حجة للمقاومة لا عليها".

