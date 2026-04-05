كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مقر خاتم الأنبياء: الجيش الأميركي قصف طائراته وقادته وجنوده حفظًا لماء الوجه

الشيخ الخطيب: ليس من الكرامة استجداء العدو وما قدمه الرئيس عون حجة للمقاومة لا عليها
الشيخ الخطيب: ليس من الكرامة استجداء العدو وما قدمه الرئيس عون حجة للمقاومة لا عليها

2026-04-05 22:54
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب أنَّه "ليس من الكرامة في شيء أن تستجدي عدوك في الحصول على سيادتك"، مددً على أنَّ  الحق يؤخذ بقوة الإرادة.

وأشار الشيخ الخطيب في منشورات على حسابه على منصة "اكس" إلى أنَّ "سردية الفشل الدبلوماسي ما زالت مستمرة لا تصب إلا في مصلحة العدوان "الإسرائيلي"".
 
وأضاف أنَّ البعض مستاء من نجاح المقاومة في تحقيق ما عجزوا عن عن تحقيقه بدبلوماسيتهم الفاشلة، مؤكدًا أنَّ الحقيقة ما ترونه لا ما تُسمعونه.

واعتبر أنَّ الرجوع عن الخطأ فضيلة والاصرار عليه كبيرة لا تغتفر، وتابع: "ستضطرون قريبًا للاعتراف بهذه الحقيقة إطمئنوا".

وفي السياق، لفت سماحته إلى أنَّ المجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين ليست سوى تعبير عن عجزه في الميدان ودليل على إفلاسه العسكري، مضيفًا: "ترقبوا الهزيمة المدوية".

وسأل الشيخ الخطيب: "من تودون التفاوض معه أفشلكم فلماذا تحملون فشلكم للشعب اللبناني ؟!"، مؤكدًا أنَّه "ليس من الكرامة في شيء أن تستجدي عدوك في الحصول على سيادتك، الحق يؤخذ بقوة إرادتك".

ولفت إلى أنَّ "تضليل الرأي العام اللبناني بقلب الحقائق يتناقض مع الدعوة إلى منع الفتنة وتعريض السلم الأهلي"، معتبرًا أنَّه انقلابٌ في القيم "حين يصبح الاستسلام لدى المسؤول؟!! كرامة والمقاومة إهانة وجريمة تحاسب عليها".

وأوضح أنها سمة الجحود والنكران حتى للمعجزات الالهية، فكيف يقرون بعظمة انجاز المقاومة.

وختم الشيخ الخطيب تغريداته بالقول: "ما قدمه فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية جوزاف عون) في خطابه اليوم من عدم الاستجابة لطلبه بالمفاوضات المباشرة مع العدو وعدم رد الميكانيزم على طلب ترميم انبوب المياه حجة للمقاومة لا عليها".

إحياء
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
لبنان منذ 16 دقيقة
الشيخ الخطيب:
الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين
لبنان منذ 45 دقيقة
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
لبنان منذ ساعة
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان "الإسرائيلي" في الحوش
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
إحياء
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
لبنان منذ 16 دقيقة
وحدة الساحات بالنار: من وهم التفكك إلى فرض الشروط
وحدة الساحات بالنار: من وهم التفكك إلى فرض الشروط
مقالات منذ 59 دقيقة
"نداء الوطن" وMTV: بين تغطية الحدث وصناعة السيناريوهات
نقاط على الحروف منذ ساعة
مؤسسة عامل.. في خدمة أبناء الوطن
مؤسسة عامل.. في خدمة أبناء الوطن
خاص العهد منذ ساعة
