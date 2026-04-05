الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

مقر خاتم الأنبياء: الجيش الأميركي قصف طائراته وقادته وجنوده حفظًا لماء الوجه
مقر خاتم الأنبياء: الجيش الأميركي قصف طائراته وقادته وجنوده حفظًا لماء الوجه

2026-04-05 22:58
147

 

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران في بيان أنه عقب المحاولات اليائسة التي بذلها الجيش الأميركي الإرهابي بهدف تنفيذ عملية إغاثة وإنقاذ لطيار مقاتلته التي أُسقطت، دخلت عدد من الطائرات التابعة للعدو أجواء بلادنا العزيزة إيران في فجر السادس عشر من فروردين لعام 1405 هجري شمسي ، مُضيفًا أنه "بفضل المدد والنصر الإلهي، ومع يقظة وجاهزية مقاتلي الإسلام في القوات المسلحة، وباستخدام أدوات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وتطبيق خطة الدفاع الأرضي "الموزاييكي" وإحكام الطوق العسكري والأمني، تم استهداف عدد من هذه الطائرات، شملت طائرتي نقل عسكري من طراز "C-130" ومروحيتين من طراز "بلاك هوك"، مما اضطرها للهبوط الاضطراري في إحدى مناطق جنوب أصفهان.

وأضاف "بعد استكمال عملية محاصرة العدو من قبل المقاتلين الأبطال في إيران الإسلامية، اضطر العدو الذليل، سعياً منه للحيلولة دون إراقة ماء وجه "ترامب" ، ومنعًا لسقوط الهيبة الواهية لجيشه، إلى قصف طائراته المتروكة ومعداته وقادته وجنوده قصفًا عنيفًا!" 

وأكد البيان "إن الرئيس الجاهل والمتخبط في مستنقع الحرب والعدوان الذي كان هو من بدأه ضد بلادنا ، وجنرالات الجيش الأميركي الإرهابي المهزوم، الفاقدين للأهلية والجبناء، قد أدركوا جيدًا أن أي عدوان أو عمليات برية أو تسلل في أي نقطة من أرض إيران الشامخة القاصمة للأعداء، سيواجه بهزيمة قاطعة ومخزية، بفضل قوة جنود الله والقبضة الفولاذية لمقاتلي القوات المسلحة، و"حرس الثورة الإسلامية"، وقوات التعبئة الشعبية الباسلة، والشعب الشجاع والمقدام في هذه الأرض".

وشدد البيان على أن العار الذي لحق بالرئيس المأزوم والجيش الأميركي المهزوم لن يرممه اللغو أو الحرب الإعلامية والعمليات النفسية ، ولا ريب في أن كل هذه الانتصارات والإنجازات التي حققتها إيران الأبية كانت في ظل العناية الخاصة والألطاف الإلهية من الله تعالى ، ونحن على يقين بأن الوعد الإلهي بنصرة جبهة الحق على الباطل سيتحقق لا محالة.

الكلمات المفتاحية
ايران مقر خاتم الأنبياء
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة