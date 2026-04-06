إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
14:43 |صحيفة "وول ستريت جورنال": تجاوزت الخسائر التي تكبدتها السعودية من "العملية" الأمريكية ضد إيران 10 مليارات دولار أمريكي
14:40 |وكالة "تسنيم": الهجوم على شركتي مبين ودماوند سيتسبب في قطع الكهرباء عن مجمعات البتروكيماويات في عسلوية
14:32 |"يديعوت أحرونوت": فرق الإنقاذ تحاول انتشال عالق من تحت الأنقاض بموقع سقوط شظايا صاروخ في "رمات غان" وسط "إسرائيل"
14:30 |وكالة الطاقة الذرية: النشاط العسكري قرب محطة بوشهر قد يتسبب في حادث إشعاعي وعواقب على إيران وخارجها
14:30 |وكالة الطاقة الذرية: آثار ضربات قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية منها ضربة على بعد 75 مترًا من الموقع
14:24 |"تسنيم" عن الحرس الثوري: حركة المرور في مضيق هرمز تحت مراقبتنا وأي تحرك صغير للأعداء سيقابل برد حاسم
14:23 |المتحدث باسم مجلس تأمين محافظة قزوين الإيرانية: هجوم جديد يستهدف وحدة صناعية في البرز بقزوين
14:16 |وزير الحرب الصهيوني كاتس: نهاجم الآن بقوة أكبر منشأة البتروكيماويات في إيران الواقعة في عسلوية
14:14 |وزير الخارجية الباكستانية: نشدد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد ونؤكد على جهودنا لتحقيق سلام دائم في المنطقة
14:08 |الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مقار قيادة العمليات والبنى التحتية الصناعية الأمريكية و"الإسرائيلية"
14:08 |الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع في "تل أبيب" ومراكز استراتيجية في حيفا وشركات عسكرية في "بيتاح تكفا"
14:07 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: يمكن القول بوضوح إن أهداف العدوان الأميركي "الإسرائيلي" لم تتحقق
14:07 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقف بقوة ويرد على التهديدات
14:06 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: الهدف من استمرار الحرب هو إيصال العدو إلى نقطة الندم الحقيقي
14:05 |رئيس "معهد باستور" في ايران: تمّ نقل جميع العينات المهمة من السلالات الميكروبية قبل تعرض المعهد للعدوان الصهيوأميركي
14:04 |القناة "12 الإسرائيلية" عن الإسعاف: بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية في 27 منطقة بـ"تل أبيب" ومحيطها
14:03 |إعلام العدو: أضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمركبات إثر القصف الإيراني الأخير على وسط "إسرائيل"
14:00 |بيلاروسيا| لوكاشينكو: إيران بلد صعب جغرافيًا للغاية وشعبها حازم بشكل حاسم ومستعدّ للموت من أجل أرضه
13:53 |وكالة أنباء "فارس": دوي عدة انفجارات في منشآت مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية جنوبي إيران
13:52 |إعلام العدو: سقوط "ذخائر" في "بني براك" و"بيتح تكفا" و"رمات غان" ومناطق أخرى بـ"تل أبيب" الكبرى
13:38 |وزير الداخلية الإيرانية: 12 مليون مواطن أعلنوا خلال 10 أيام في حملة تعبئة استعدادهم للقتال لدحر أي غزو برّي
13:34 |إيران| حرس الثورة: الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إم كيو 9 في أصفهان وأخرى من نوع أوربتر 4 في كرمانشاه
13:24 |وكالة "فارس" عن مصدر: بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة شحن تابعة لـ"إسرائيل" والحريق اندلع فيها
12:23 |الخارجية الإيرانية: أميركا دمرت مسار الدبلوماسية خلال أشهر بأسوأ طريقة والعالم يشهد أن ادعاءاتها غير أفعالها
12:23 |الخارجية الإيرانية: الأعمال الإرهابية لأميركا في إيران تظهر أنها أخرجت الدبلوماسية من جدول أعمالها
12:16 |إعلام العدو: العثور على 4 قتلى "إسرائيليين" تحت الأنقاض جراء سقوط صاروخ إيراني يوم أمس على مبنى في حيفا
11:51 |جهاز استخبارات حرس الثورة: تكرار واقعة طبس وفشل عملية الإنقاذ، قد أثار الحرب السياسية داخل الحكومة الأمريكية إلى أقصى حد
11:51 |جهاز استخبارات حرس الثورة: ترامب غاضب وبدأ بالحديث عن إنقاذ الطيار ثم عن هجوم جنوني وبعد قليل عن مفاوضات عميقة وهذا يعني أنه قلق بشأن مستقبله السياسي و"تكرار كارتر"
11:49 |رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لمدير عام وكالة الطاقة الذرية: تقاعس الوكالة شجع على العدوان على مواقع نووية إيرانية
11:49 |رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لغروسي: هجمات أمريكا و"إسرائيل" على محطة بوشهر النووية جريمة حرب
11:49 |رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لغروسي: الهجمات على محطة بوشهر النووية قد تؤدي لانتشار مواد مشعة
11:07 |مقر خاتم الأنبياء: الردّ الإيراني على أي استهداف للأهداف غير المدنية سيكون أكثر قوة واتساعًا في حال تكرار هذه الهجمات
10:36 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: مسؤولية أي عدوان تقع بالكامل على عاتق المسؤولين الأميركيين والمعتدين
10:35 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: تداعيات العدوان لن تقتصر على إيران والمنطقة فقط بل سيكون لها آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالمي
10:33 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: تهديد الرئيس الأميركي يُعد بمثابة تطبيع لجريمة الحرب والإبادة الجماعية
10:33 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: إذا تم تنفيذ التهديدات الأميركية فستواجه بلا شك برد حاسم وشامل من قبل القوات الإيرانية
10:32 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: أي هجوم على المنشآت الإيرانية سيواجه برد حاسم وشامل
09:54 |غريب آبادي: ترامب هدد علنًا بارتكاب جرائم حرب وهو فعل يستوجب مسؤوليته الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية
09:54 |نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: الهجوم بقنابل خارقة للتحصينات على جامعة شريف يعكس جنون وجهل ترامب
09:53 |نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: إيران سترد بشكل حاسم وفوري على أي اعتداء أو تهديد
08:34 |نائب وزير خارجية إيران: ترامب هدد بارتكاب جرائم حرب ما يترتب عليه مسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية
08:12 |منذ ساعات الليل.. 5 موجات صاروخية من إيران باتجاه حيفا المحتلة و"تل أبيب الكبرى" وجنوب الأراضي المحتلة
08:09 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صفارات إنذار في أوفاكيم وتسيئيليم غربي النقب ومناطق جنوبي غلاف غزة
08:01 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بئر السبع وديمونا وعراد
07:13 |وسائل إعلام "إسرائيلية": دمار كبير من جراء الموجة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على منطقة "تل أبيب الكبرى"
07:12 |وسائل إعلام "إسرائيلية": أضرار جسيمة وحرائق في بتاح تكفا شرقي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني
06:38 |مديرية طوارئ العاصمة الإيرانية: استشهاد 6 أطفال في اعتداءات أميركية صهيونية الليلة على طهران
06:27 |الشرطة "الإسرائيلية": خبراء متفجرات يتوجهون لعدة مواقع في الكرمل عقب سقوط رؤوس متفجرة ناجمة عن صواريخ إيرانية
05:59 |منظمة العفو الدولية تدين تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية إيرانية: قد تشكل جرائم حرب وتلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين
05:56 |القناة 12 "الإسرائيلية" عن مصدر: انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى في حيفا تعرض أمس لهجوم صاروخي إيراني
05:20 |أكسيوس عن مسؤول أميركي: إدارة ترمب قدمت لإيران مقترحات عدة لكن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن
05:19 |أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية: المحاولة الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب
05:18 |عمدة بهارستان في طهران: استشهاد 13 شخصًا على الأقل في عدوان أميركي "إسرائيلي" على منطقة سكنية جنوب شرق طهران
05:18 |أكسيوس عن مصادر أميركية و"إسرائيلية": واشنطن وطهران ووسطاء إقليميون يبحثون وقف إطلاق نار محتملًا لـ45 يومًا
04:27 |هيئة البث "الإسرائيلية": إصابة شخص بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي إيراني على منطقة "تل أبيب الكبرى"
04:26 |القناة ١٢ "الإسرائيلية": 10 صواريخ برؤوس عنقودية على الأقل أطلقتها إيران في 3 هجمات على وسط "إسرائيل"
04:22 |إعلام العدو: سقوط مقذوفات صاروخية في "بني براك" و"رمات غان" و"ريشون لتسيون" و"شوهام" في منطقة الوسط
04:21 |التلفزيون الإيراني: القوة الجوفضائية لحرس الثورة أطلقت 3 دفعات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة خلال 20 دقيقة
03:25 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل".. على المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
02:54 |إعلام العدو عن مسؤول الإطفاء والإنقاذ بحيفا: نبذل جهودًا كبيرة ونحتاج مزيدًا من الوقت للوصول للعالقين تحت أنقاض مبنى أصيب بصاروخ إيراني
02:54 |إعلام العدو عن مسؤول الإطفاء والإنقاذ بحيفا: نتعامل مع أكثر المواقع صعوبة بشمال "إسرائيل" في هذه الحرب
02:52 |وكالة فارس عن مساعد محافظ قم وسط إيران: ٥ شهداء في عدوان أميركي صهيوني على حي سكني داخل المدينة
02:50 |رويترز: العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ترتفع 3 دولارات أو 2.7 % إلى 114.57 دولارًا للبرميل بفعل الحرب على إيران