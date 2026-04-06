كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-04-06 00:05
14:43 |
صحيفة "وول ستريت جورنال": تجاوزت الخسائر التي تكبدتها السعودية من "العملية" الأمريكية ضد إيران 10 مليارات دولار أمريكي
14:40 |
وكالة "تسنيم": الهجوم على شركتي مبين ودماوند سيتسبب في قطع الكهرباء عن مجمعات البتروكيماويات في عسلوية
14:32 |
"يديعوت أحرونوت": فرق الإنقاذ تحاول انتشال عالق من تحت الأنقاض بموقع سقوط شظايا صاروخ في "رمات غان" وسط "إسرائيل"
14:31 |
"يديعوت أحرونوت": فتح محطات المترو في "تل أبيب" الكبرى كملاجئ للمستوطنين بعد تقييم أمني
14:30 |
وكالة الطاقة الذرية: النشاط العسكري قرب محطة بوشهر قد يتسبب في حادث إشعاعي وعواقب على إيران وخارجها
14:30 |
وكالة الطاقة الذرية: آثار ضربات قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية منها ضربة على بعد 75 مترًا من الموقع
14:24 |
"تسنيم" عن الحرس الثوري: حركة المرور في مضيق هرمز تحت مراقبتنا وأي تحرك صغير للأعداء سيقابل برد حاسم
14:23 |
المتحدث باسم مجلس تأمين محافظة قزوين الإيرانية: هجوم جديد يستهدف وحدة صناعية في البرز بقزوين
14:23 |
الإسعاف الصهيوني: 3 مصابين في "رمات غان" وسط "إسرائيل" إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي
14:16 |
وزير الحرب الصهيوني كاتس: نهاجم الآن بقوة أكبر منشأة البتروكيماويات في إيران الواقعة في عسلوية
14:14 |
وزير الخارجية الباكستانية: نشدد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد ونؤكد على جهودنا لتحقيق سلام دائم في المنطقة
14:13 |
ترامب مجددًا: لدى إيران حتى مساء الثلاثاء لإعادة فتح مضيق هرمز
14:08 |
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مقار قيادة العمليات والبنى التحتية الصناعية الأمريكية و"الإسرائيلية"
14:08 |
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع في "تل أبيب" ومراكز استراتيجية في حيفا وشركات عسكرية في "بيتاح تكفا"
14:08 |
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة شحن "إسرائيلية" بصاروخ كروز واندلع الحريق فيها
14:07 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: يمكن القول بوضوح إن أهداف العدوان الأميركي "الإسرائيلي" لم تتحقق
14:07 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقف بقوة ويرد على التهديدات
14:06 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد اكرمي نيا: الهدف من استمرار الحرب هو إيصال العدو إلى نقطة الندم الحقيقي
14:05 |
رئيس "معهد باستور" في ايران: تمّ نقل جميع العينات المهمة من السلالات الميكروبية قبل تعرض المعهد للعدوان الصهيوأميركي
14:04 |
القناة "12 الإسرائيلية" عن الإسعاف: بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية في 27 منطقة بـ"تل أبيب" ومحيطها
14:03 |
إعلام العدو: أضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمركبات إثر القصف الإيراني الأخير على وسط "إسرائيل"
14:00 |
بيلاروسيا| لوكاشينكو: إيران بلد صعب جغرافيًا للغاية وشعبها حازم بشكل حاسم ومستعدّ للموت من أجل أرضه
13:59 |
بيلاروسيا| الرئيس ألكسندر لوكاشينكو: لا توجد دولة قادرة على هزيمة إيران
13:56 |
التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري ينفّذ الموجة الـ98 من عملية "الوعد الصادق 4"
13:53 |
وكالة أنباء "فارس": دوي عدة انفجارات في منشآت مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية جنوبي إيران
13:53 |
القناة "12 الإسرائيلية": إصابة "شخص" إثر القصف الإيراني في "رمات غان"
13:52 |
إعلام العدو: سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في "بتاح تكفا"
13:52 |
إعلام العدو: سقوط "ذخائر" في "بني براك" و"بيتح تكفا" و"رمات غان" ومناطق أخرى بـ"تل أبيب" الكبرى
13:51 |
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوّي في "تل أبيب" الكبرى للمرة الـ8 منذ فجر اليوم الاثنين
13:49 |
إعلام العدو: سقوط مقذوفات انشطارية في 5 ساحات في "تل أبيب" ومحيطها
13:43 |
إعلام العدو: إطلاق صاروخ انشطاري من إيران اتجاه "تل أبيب"
13:38 |
وزير الداخلية الإيرانية: 12 مليون مواطن أعلنوا خلال 10 أيام في حملة تعبئة استعدادهم للقتال لدحر أي غزو برّي
13:35 |
إعلام العدو: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "تل أبيب" الكبرى
13:34 |
إيران| حرس الثورة: الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إم كيو 9 في أصفهان وأخرى من نوع أوربتر 4 في كرمانشاه
13:34 |
"رويترز": هجوم بمسيّرات يستهدف منشأة أميركية قرب مطار بغداد وأعمدة دخان تتصاعد
13:29 |
الصحة "الإسرائيلية": نقل 163 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية
13:27 |
وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري: اعتراض وتدمير مسيرة من طراز أوربيتر 4 في سماء كرمانشاه
13:24 |
وكالة "فارس" عن مصدر: بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة شحن تابعة لـ"إسرائيل" والحريق اندلع فيها
13:23 |
الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في سماء أصفهان وسط البلاد
12:23 |
الخارجية الإيرانية: أميركا دمرت مسار الدبلوماسية خلال أشهر بأسوأ طريقة والعالم يشهد أن ادعاءاتها غير أفعالها
12:23 |
الخارجية الإيرانية: الأعمال الإرهابية لأميركا في إيران تظهر أنها أخرجت الدبلوماسية من جدول أعمالها
12:21 |
الخارجية الإيرانية: طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة وستعلنه بالوقت المناسب
12:16 |
إعلام العدو: العثور على 4 قتلى "إسرائيليين" تحت الأنقاض جراء سقوط صاروخ إيراني يوم أمس على مبنى في حيفا
11:51 |
جهاز استخبارات حرس الثورة: تكرار واقعة طبس وفشل عملية الإنقاذ، قد أثار الحرب السياسية داخل الحكومة الأمريكية إلى أقصى حد
11:51 |
جهاز استخبارات حرس الثورة: ترامب غاضب وبدأ بالحديث عن إنقاذ الطيار ثم عن هجوم جنوني وبعد قليل عن مفاوضات عميقة وهذا يعني أنه قلق بشأن مستقبله السياسي و"تكرار كارتر"
11:50 |
الأمن الإيراني: إلقاء القبض على 30 جاسوسًا للعدو الصهيوأمريكي في كرمانشاه غرب إيران
11:49 |
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لمدير عام وكالة الطاقة الذرية: تقاعس الوكالة شجع على العدوان على مواقع نووية إيرانية
11:49 |
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لغروسي: هجمات أمريكا و"إسرائيل" على محطة بوشهر النووية جريمة حرب
11:49 |
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة لغروسي: الهجمات على محطة بوشهر النووية قد تؤدي لانتشار مواد مشعة
11:07 |
مقر خاتم الأنبياء: الردّ الإيراني على أي استهداف للأهداف غير المدنية سيكون أكثر قوة واتساعًا في حال تكرار هذه الهجمات
10:36 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: مسؤولية أي عدوان تقع بالكامل على عاتق المسؤولين الأميركيين والمعتدين
10:35 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: تداعيات العدوان لن تقتصر على إيران والمنطقة فقط بل سيكون لها آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالمي
10:33 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: تهديد الرئيس الأميركي يُعد بمثابة تطبيع لجريمة الحرب والإبادة الجماعية
10:33 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: إذا تم تنفيذ التهديدات الأميركية فستواجه بلا شك برد حاسم وشامل من قبل القوات الإيرانية
10:32 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي: أي هجوم على المنشآت الإيرانية سيواجه برد حاسم وشامل
09:54 |
غريب آبادي: ترامب هدد علنًا بارتكاب جرائم حرب وهو فعل يستوجب مسؤوليته الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية
09:54 |
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: الهجوم بقنابل خارقة للتحصينات على جامعة شريف يعكس جنون وجهل ترامب
09:53 |
نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: إيران سترد بشكل حاسم وفوري على أي اعتداء أو تهديد
08:35 |
نائب وزير خارجية إيران: سنرد بحزم وسرعة على أي تهديد أو عمل عدواني وشيك
08:35 |
نائب وزير خارجية إيران: ننصح ترامب بالكف عن إطلاق تهديدات لا تقتصر تداعياتها على إيران
08:34 |
نائب وزير خارجية إيران: ترامب هدد بارتكاب جرائم حرب ما يترتب عليه مسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية
08:12 |
منذ ساعات الليل.. 5 موجات صاروخية من إيران باتجاه حيفا المحتلة و"تل أبيب الكبرى" وجنوب الأراضي المحتلة
08:10 |
انفجارات عنيفة تهز جنوب لسطين المحتلة بعد وصول الصواريخ الإيرانية
08:09 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صفارات إنذار في أوفاكيم وتسيئيليم غربي النقب ومناطق جنوبي غلاف غزة
08:01 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بئر السبع وديمونا وعراد
07:35 |
07:35 |
وسائل إعلام "إسرائيلية": سقوط صواريخ انشطارية إيرانية في 20 منطقة في الوسط
07:28 |
وكالة "تسنيم" الإيرانية: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه وسط فلسطين المحتلة
07:13 |
وسائل إعلام "إسرائيلية": دمار كبير من جراء الموجة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على منطقة "تل أبيب الكبرى"
07:12 |
وسائل إعلام "إسرائيلية": أضرار جسيمة وحرائق في بتاح تكفا شرقي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني
07:11 |
"معاريف": مصابان أحدهما بجروح خطيرة إثر سقوط رؤوس متفجرة في 7 مواقع في "تل أبيب الكبرى"
07:11 |
"يديعوت أحرونوت": سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في 15 موقعًا وسط "إسرائيل" إثر هجوم صاروخي إيراني
07:02 |
"القناة 12 الإسرائيلية": مصاب بجروح خطيرة في "تل أبيب الكبرى" عقب هجوم صاروخي إيراني
06:48 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط "إسرائيل"
06:38 |
مديرية طوارئ العاصمة الإيرانية: استشهاد 6 أطفال في اعتداءات أميركية صهيونية الليلة على طهران
06:27 |
الشرطة "الإسرائيلية": خبراء متفجرات يتوجهون لعدة مواقع في الكرمل عقب سقوط رؤوس متفجرة ناجمة عن صواريخ إيرانية
06:26 |
وسائل إعلام "إسرائيلية": دمار كبير وأضرار جسيمة في عدد من مناطق حيفا إثر الهجوم الصاروخي
06:06 |
إعلام العدو: سقوط رؤوس متفجرة في 5 مناطق بمدينة حيفا إثر هجوم صاروخي إيراني
06:00 |
القناة 12 "الإسرائيلية": بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في مناطق عدة بمدينة حيفا
05:59 |
منظمة العفو الدولية تدين تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية إيرانية: قد تشكل جرائم حرب وتلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين
05:56 |
القناة 12 "الإسرائيلية" عن مصدر: انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى في حيفا تعرض أمس لهجوم صاروخي إيراني
05:54 |
صاروخ انشطاري إيراني يعبرأجواء شمال فلسطين المحتلة وسماع دوي انفجارات ضخمة
05:22 |
أكسيوس عن مصدر مطلع: يمكن تمديد وقف إطلاق النار إذا دعت الحاجة للتفاوض على إنهاء الحرب
05:20 |
أكسيوس عن مسؤول أميركي: إدارة ترمب قدمت لإيران مقترحات عدة لكن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن
05:19 |
أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية: المحاولة الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب
05:18 |
عمدة بهارستان في طهران: استشهاد 13 شخصًا على الأقل في عدوان أميركي "إسرائيلي" على منطقة سكنية جنوب شرق طهران
05:18 |
أكسيوس عن مصادر أميركية و"إسرائيلية": واشنطن وطهران ووسطاء إقليميون يبحثون وقف إطلاق نار محتملًا لـ45 يومًا
04:50 |
وزير العدل الإيراني: الهجوم على المناطق السكنية والمدنيين "جريمة حرب"
04:49 |
هجوم أميركي - صهيوني على جامعة شريف للتكنولوجيا غربي العاصمة طهران
04:27 |
هيئة البث "الإسرائيلية": إصابة شخص بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي إيراني على منطقة "تل أبيب الكبرى"
04:26 |
القناة ١٢ "الإسرائيلية": 10 صواريخ برؤوس عنقودية على الأقل أطلقتها إيران في 3 هجمات على وسط "إسرائيل"
04:25 |
إطلاق صفارات الإنذار في الكويت والجيش يعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة
04:22 |
إعلام العدو: سقوط مقذوفات صاروخية في "بني براك" و"رمات غان" و"ريشون لتسيون" و"شوهام" في منطقة الوسط
04:21 |
التلفزيون الإيراني: القوة الجوفضائية لحرس الثورة أطلقت 3 دفعات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة خلال 20 دقيقة
03:41 |
إعلام العدو: انفجارات متتالية في مناطق الوسط جراء هجومين صاروخيين من إيران
03:41 |
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة صاروخية أخرى باتجاه الأراضي المحتلة
03:37 |
صفارات الإنذار تدوي مجدداً في "تل أبيب" ومناطق وسط فلسطين المحتلة إثر قصف صاروخي إيراني
03:32 |
انفجارات في مناطق وسط "إسرائيل" إثر هجوم صاروخي إيراني
03:27 |
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب" ومحيطها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
03:25 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل".. على المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
02:55 |
الصحة الايرانية: اخلاء 8 مستشفيات جراء العدوان الاميركي الصهيوني على البلاد
02:54 |
إعلام العدو عن مسؤول الإطفاء والإنقاذ بحيفا: نبذل جهودًا كبيرة ونحتاج مزيدًا من الوقت للوصول للعالقين تحت أنقاض مبنى أصيب بصاروخ إيراني
02:54 |
إعلام العدو عن مسؤول الإطفاء والإنقاذ بحيفا: نتعامل مع أكثر المواقع صعوبة بشمال "إسرائيل" في هذه الحرب
02:52 |
وكالة فارس عن مساعد محافظ قم وسط إيران: ٥ شهداء في عدوان أميركي صهيوني على حي سكني داخل المدينة
02:51 |
تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية شرقي العاصمة طهران
02:50 |
رويترز: العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ترتفع 3 دولارات أو 2.7 % إلى 114.57 دولارًا للبرميل بفعل الحرب على إيران
00:15 |
صفارات الإنذار تدوي في الكويت بالتزامن مع اعتراض هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة
الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
الموجة 98 من
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
إيران منذ 19 دقيقة
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
إيران منذ 44 دقيقة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الموجة 98 من
