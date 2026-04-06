دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 05/04/2026، 31 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 20:15 أمس السبت 04-04-2026 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 23:00 أمس السبت 04-04-2026 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" قرب مستوطنة المالكيّة بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 23:30 أمس السبت 04-04-2026 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 00:05 الأحد استهداف ثكنة "زرعيت" بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

5- الساعة 00:05 في إطار الرد على تمادي العدو "الإسرائيلي" في قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة بارجة عسكريّة "إسرائيليّة" على بعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة؛ وتمت عملية الاستهداف بصاروخ كروز بحريّ بعد رصد الهدف لساعات، وتأكّدت إصابته بشكل مباشر.

6- الساعة 08:45 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "يسود همعلاه" بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 09:15 استهداف موقع "كفرسولد" بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المالكية بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 10:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المالكيّة بمسيّرة انقضاضيّة، وتحقيق إصابة مباشرة.

10- الساعة 10:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنتي "أفيفيم" و"يرؤون" بصلياتٍ صاروخيّة.

11- الساعة 11:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "معالوت ترشيحا" بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 11:35 استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 11:50 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "كتسرين" في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 11:50 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 11:50 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "كرميئيل" بصلية صاروخيّة.

16- الساعة 12:40 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة السّدر وتلة غدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخيّة.

17- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة غدماثا في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

19- الساعة 15:00 استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 15:15 استهداف مقرّ قيادة مستحدث لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة الطيّبة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

21- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

22- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

23- الساعة 17:30 والساعة 17:35 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" شرق معتقل الخيام بصليات صاروخيّة.

24- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

25- الساعة 17:40 تفجير عبوة ناسفة بقوّة "إسرائيليّة" في محيط قلعة بلدة شمع وتحقيق إصابات مؤكّدة. أتبعها المجاهدون باستهداف قوّة الإخلاء التي حضرت إلى المكان بقذائف المدفعيّة.

26- الساعة 18:05 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة "نهاريّا" بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 18:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة "نهاريّا" للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 19:00 استهداف قاعدة إدارية للدعم اللوجستي تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ "الإسرائيليّ" شمال مدينة عكّا المحتلّة بمُسيّرة انقضاضيّة نوعيّة.

29- الساعة 19:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

30- الساعة 19:00 استهداف قاعدة "سنط جين" شمال مدينة عكّا المحتلّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

31- الساعة 22:50 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة السدر وتلّة غدماثا في بلدة عيناتا بصليات صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو "الإسرائيلي" الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة.

