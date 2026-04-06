الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 05-04-2026

عربي ودولي

الحميداوي: مضيق هرمز لن يُفتح أمام الأعداء.. إما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد 
عربي ودولي

الحميداوي: مضيق هرمز لن يُفتح أمام الأعداء.. إما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد 

2026-04-06 01:24
138

أكد الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق الحاج أبو حسين الحميداوي، أن مضيق هرمز لن يُفتح أمام الأعداء، مشددًا على أنه "لو أرادوا فتحه عنوةً فلن يجدوا حينها منصات نفط أو غاز" معلنًا "معادلة اليوم: إما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد".

وقال الحميداوي في بيان له اليوم الاثنين 06 نيسان/أبريل 2026: "لقد انقضى الأسبوع الخامس من الحرب الوحشية الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية التي يقودها العدو الأميركي والصهيوني بمعية بعض الأعراب، ويبدو جليًا بعد مرور هذه المدة أن العدو قد فقد توازنه باللجوء إلى الاعتداء على المستشفيات، والجسور، والمؤسسات التربوية، والمنشآت المدنية، في إيران متجاوزًا بذلك كل القوانين والأعراف الدولية".

أضاف: "في المقابل، فإن جبهة الحق ثابتة وتتقدم بحزم نحو تحقيق أهدافها، وقد لاح في الأفق انكسار، بل انهيار مؤسسات العدو الأمنية والعسكرية، سواء في الكيان الصهيوني أو في قواعد أميركا ومصالحها في المنطقة، وقد بدأوا يستغيثون بجهات عدة لعقد هدنة ليتمكنوا من إخلاء شتاتهم".

وشدد الحميداوي قائلًا: "إن مضيق هرمز لن يُفتح أمام الأعداء، وليعلموا أنهم لو أرادوا فتحه عنوةً فلن يجدوا حينها منصات نفط أو غاز؛ وعليهم أن يعوا معادلة اليوم: إما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد، وإما الخير للجميع أو يُحرم منه الجميع".
وتابع: "لقد أدرك الأعداء أن قتل الإمام الخامنئي (قدس سره) كان خطيئة كبرى، لن يصمت عنها المجاهدون إلا بتغيير وجه (غرب آسيا)، بل وتغيير موازين القوى العالمية، ولن يذوقوا بعد الآن طعم الأمان من بطش رجال المقاومة حتى نُتمَّ ما أوصى به شهيدنا القائد؛ وهذا عهد الرجال، و(إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)".

وقال: "لقد أبلى رجال المحور في إيران، والعراق، ولبنان، واليمن، بلاءً يشفي صدور المؤمنين ويغيظ الكافرين، ولا سيما مع دخول جبهة سوريا الشقيقة إلى حربنا الدفاعية، التي سيكون لها آثار جسيمة على الأعداء".

وأكد الحميدواي أنَّ "انهيار المنظومات الصاروخية للكيان الصهيوني والقواعد الأميركية قد لاح في الأفق، وقد بدأوا يعانون من عجز واضح في الذخائر، الأمر الذي سـيضاعف من آلامهم ويُعجّل بانكسارهم بإذن الله".

وتوجه الحميداوي بالشكر لـ"الشعوب الأبية التي وقفت موقفًا تاريخيًا مشرفًا، وعلى رأسها الشعب العراقي"، وشدد على "ضرورة استمرار الوقفات والمسيرات التضامنية مع المجاهدين، والحرص على أن تكون التبرعات المالية وافية ومجزية، وأن يقتصر دفعها إلى الإخوة في لبنان".
 

الكلمات المفتاحية
العراق أبو حسين الحميداوي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران حزب الله العراق
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
عربي ودولي منذ 7 ساعات
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
كشافة بقية الله الأعظم في نينوى تطلق حملة تبرعات نصرةً للشعبين اللبناني والإيراني
كشافة بقية الله الأعظم في نينوى تطلق حملة تبرعات نصرةً للشعبين اللبناني والإيراني
خاص العهد منذ ساعتين
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة