بعد المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة كفرحتى في الجنوب اللبناني فجر الأحد 05 نيسان/أبريل 2026، أطلق العدو العنان لطيرانه الحربي لارتكاب سلسلة مجازر وحشية جديدة توزعت بين بلدات الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت وصولًا إلى المتن شمالًا.

آخر هذه المجازر كانت مجزرة مروعة بغارة جوية عنيفة استهدفت عصرًا محلة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

وأفادت آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة العامة بأن غارة العدو "الإسرائيلي" على منطقة الجناح أسفرت في حصيلة نهائية عن ارتقاء 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عامًا واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحًا من بينهم 8 أطفال.

وأدت الغارة إلى تدمير مبنى مؤلف من 3 طبقات وألحقت أضرارًا بالغة وجسيمة في المباني المجاورة، والسيارات وممتلكات أخرى.

وجاءت هذه المجزرة سلسلة مجازر أخرى بدأت فجرًا بمجزرة وحشية ارتكبها الطيران الحربي الصهيوني في بلدة كفرحتى بقضاء صيدا بحق عائلة من آل نحلة بعد استهداف منزلهم راح ضحيتها رجل وزوجته وأولاده وأحفاده.

وصعّد العدو الصهيوني اعتداءاته خلال الساعات الأخيرة، حيث شن سلسلة طويلة من الغارات الجوية العنيفة على البلدات الجنوبية في مختلف الأقضية، من صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا فضلًا عن سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى غارة على عين سعادة في المتن.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيانات منفصلة عن استشهاد خمسة مواطنين من بينهم امرأة، وإصابة مواطن بجروح، في غارة لطيران العدو "الإسرائيلي" على بلدة معركة بقضاء صور، واستشهاد سبعة مواطنين من بينهم طفلة عمرها أربع سنوات في غارة جوية على بلدة كفرحتى بقضاء صيدا، واستشهاد ثلاثة مواطنين من بينهم سيدتان وإصابة ثلاث سيدات بجروح، في غارة على منزل في عين سعادة بالمتن، واستشهاد 5 أشخاص بينهم طفلة عمرها 15 عامًا واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحًا من بينهم 8 أطفال في غارة استهدفت مبنى سكنيًا في محلة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقًا لمركز عمليات طوارئ الصحة، فقد استشهد رجل وزوجته وأصيب طفلاهما البالغين من العمر 9 و15 سنة، بجروح جراء غارة شنها طيران العدو "الإسرائيلي" على سيارة في بلدة تول بقضاء النبطية.



