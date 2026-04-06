أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، إحصائيات جديدة حول شهداء وجرحى العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، وقالت انه تم لغاية الآن إخلاء ثمانية مستشفيات عقب الهجمات المستمرة على البلاد.

ونشرت الوزارة آخر الإحصائيات حول أعداد الشهداء والجرحى وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في البلاد حتى يوم الأحد الخامس من نيسان/أبريل 2026 وهو اليوم الـ 37 من الحرب.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي طهران وهرمزكان (جنوب) سجلتا أعلى عدد من الشهداء وقالت: من بين المصابين، هنالك 4721 سيدة ، و1917 طفلاً دون سن 18 عامًا، و68 طفلاً دون سن الثانية.

وفي مجال العلاج، تلقى 32533 شخصًا العلاج وغادروا المستشفيات، بينما لا يزال 480 مريضًا يتلقون العلاج ، وقد أُجريت 1200 عملية جراحية للمصابين حتى الآن.

كما أُصيب 117 فردًا من الطاقم الطبي والإسعافي، واستشهد 24 من العاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة.

ومنذ بدء العدوان، استشهدت أيضًا 251 سيدة، و216 طفلًا دون سن 18 عامًا، و17 طفلًا دون سن الخامسة.

من جهة أخرى، سُجّلت أضرار في البنية التحتية الصحية والطبية، حيث تشير هذه الإحصائيات إلى تضرر 54 مركزًا للطوارئ، و46 وحدة طبية، و216 مركزًا صحيًا. كما تم إخلاء 8 مستشفيات، وتضرر 41 سيارة إسعاف.

