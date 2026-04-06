كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

الصحة الإيرانية تعلن إخلاء 8 مستشفيات جراء العدوان الأميركي الصهيوني
إيران

الصحة الإيرانية تعلن إخلاء 8 مستشفيات جراء العدوان الأميركي الصهيوني

2026-04-06 03:12
أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، إحصائيات جديدة حول شهداء وجرحى العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، وقالت انه تم لغاية الآن إخلاء ثمانية مستشفيات عقب الهجمات المستمرة على البلاد.

ونشرت الوزارة آخر الإحصائيات حول أعداد الشهداء والجرحى وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في البلاد حتى يوم الأحد الخامس من نيسان/أبريل 2026 وهو اليوم الـ 37 من الحرب.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي طهران وهرمزكان (جنوب) سجلتا أعلى عدد من الشهداء وقالت: من بين المصابين، هنالك 4721 سيدة ، و1917 طفلاً دون سن 18 عامًا، و68 طفلاً دون سن الثانية.

وفي مجال العلاج، تلقى 32533 شخصًا العلاج وغادروا المستشفيات، بينما لا يزال 480 مريضًا يتلقون العلاج ، وقد أُجريت 1200 عملية جراحية للمصابين حتى الآن.

كما أُصيب 117 فردًا من الطاقم الطبي والإسعافي، واستشهد 24 من العاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة.

ومنذ بدء العدوان، استشهدت أيضًا 251 سيدة، و216 طفلًا دون سن 18 عامًا، و17 طفلًا دون سن الخامسة.

من جهة أخرى، سُجّلت أضرار في البنية التحتية الصحية والطبية، حيث تشير هذه الإحصائيات إلى تضرر 54 مركزًا للطوارئ، و46 وحدة طبية، و216 مركزًا صحيًا. كما تم إخلاء 8 مستشفيات، وتضرر 41 سيارة إسعاف.

الجمهورية الاسلامية في إيران وزارة الصحة المستشفيات العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
الموجة 98 من
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
مقالات مرتبطة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
شهداء بينهم 6 أطفال في هجمات أميركية
شهداء بينهم 6 أطفال في هجمات أميركية "إسرائيلية" على طهران
إيران منذ 6 ساعات
