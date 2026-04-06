حذّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني محمد باقر قاليباف من أن المنطقة بأكملها ستشتعل بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يصرّ على اتباع أوامر رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب قاليباف يقول: "المنطقة بأكملها ستشتعل لأن ترامب يصرّ على اتباع أوامر نتنياهو".

وأكد قاليباف أن الرئيس الأميركي يجر الولايات المتحدة بتحركاته المتهورة إلى جحيم يشمل كل عائلة فيها.

وأضاف قاليباف مشددًا على أن "ترامب لن يحقق أي مكاسب عبر ارتكاب جرائم حرب، والحلّ الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني".

الكلمات المفتاحية