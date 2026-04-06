الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي صواريخ إيرانية تعبر أجواء فلسطين المحتلة مجتازة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"

إيران

العدوان الأميركي الصهيوني على إيران يلحق أضرارًا بأكثر من 105 آلاف منشأة مدنية

2026-04-06 04:17
أعلنت الحكومة الإيرانية، عن حصيلة واسعة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في البلاد منذ بدء العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على إيران، مؤكدة أن أكثر من 105 آلاف منشأة مدنية تضررت بفعل العدوان، من بينها مستشفيات ومدارس ومراكز علمية.

ووصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريح للصحافيين، استهداف المنشآت الصحية بأنه "جريمة حرب".

وأكدت مهاجراني أن اتساع نطاق الضربات لتشمل قطاعات حيوية وخدمية، يعكس تصعيدًا خطيرًا في مسار المواجهة وتداعياته على المدنيين.

وأشارت مهاجراني الى تعرض عدة مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية لهجمات العدو خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن 30 جامعة في مختلف أنحاء البلاد قد استهدفت، ما يعكس استمرار الهجوم على التقدم العلمي والمعرفي في إيران.

وأضافت، أن الهدف من الهجمات التي استهدفت جسر B-1 في مدينة كرج (غربي العاصمة) ومركز بحوث البلازما والليزر، تدمير الإنجازات العلمية البارزة في البلاد؛ مؤكدة ان العدو ليس سعيدًا بهذا المستوى من الازدهار والتقدم الذي حققته إيران في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إلى الهجوم الذي طال مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر (بمحافظة خوزستان /جنوب غربي البلاد)؛ مبينة أنه أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 170 آخرين، واعتبرت أن هذا الهجوم دليل على نجاح إيران في ربط العلم بالصناعة، وأشادت باسم الحكومة بجهود العلماء والأساتذة الذين ساهموا في تحقيق هذا التقدم.

كما تطرقت مهاجراني إلى الهجوم الغاشم على مستشفى "دل ‌آرام سينا" للطب النفسي؛ مؤكدة بأنه يرقى إلى جريمة حرب ممنهجة، فضلًا عن الهجوم على محطة الطاقة النووية في بوشهر (جنوب ايران) والذي أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحماية، وأشارت إلى الجهود المستمرة من قبل الهيئة الوطنية للطاقة الذرية ومحافظة بوشهر لتطمين المواطنين وتحفيزهم على مواصلة حياتهم الطبيعية رغم تداعيات الحرب.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
إيران منذ 20 دقيقة
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
إيران منذ 45 دقيقة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
إيران منذ ساعتين
إيران منذ ساعة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
شهداء بينهم 6 أطفال في هجمات أميركية "إسرائيلية" على طهران
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة