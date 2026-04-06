كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب

2026-04-06 07:43
115

وصفت منظمة العفو الدولية، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمهاجمة محطات الطاقة والجسور الإيرانية بـ"المثير للاشمئزاز".

وحذّرت الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، من أن هذه الخطوة قد تمثل "موجة محتملة من جرائم الحرب"، مشيرةً إلى أن المدنيين سيكونون الأكثر تضررًا. 

وأضافت كالامارد: "يا لها من رسالة "مقززة". سيكون المدنيون الإيرانيون أول من يعاني من تدمير محطات الطاقة والجسور: لن يكون هناك كهرباء أو تدفئة أو مياه - ولن يكونوا قادرين على الفرار من الهجمات".

وتابعت: "ربما تكون هذه موجة من جرائم الحرب. هذا هو دونالد ترامب، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان ترامب قد جدد، الأحد، تهديده لإيران، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أو "سيكون يوم الثلاثاء يوم ضرب الجسور ومحطات الكهرباء" داخل البلاد.
 

دونالد ترامب منظمة العفو الدولية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
