وصفت منظمة العفو الدولية، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمهاجمة محطات الطاقة والجسور الإيرانية بـ"المثير للاشمئزاز".

وحذّرت الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، من أن هذه الخطوة قد تمثل "موجة محتملة من جرائم الحرب"، مشيرةً إلى أن المدنيين سيكونون الأكثر تضررًا.

وأضافت كالامارد: "يا لها من رسالة "مقززة". سيكون المدنيون الإيرانيون أول من يعاني من تدمير محطات الطاقة والجسور: لن يكون هناك كهرباء أو تدفئة أو مياه - ولن يكونوا قادرين على الفرار من الهجمات".

وتابعت: "ربما تكون هذه موجة من جرائم الحرب. هذا هو دونالد ترامب، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان ترامب قد جدد، الأحد، تهديده لإيران، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أو "سيكون يوم الثلاثاء يوم ضرب الجسور ومحطات الكهرباء" داخل البلاد.



