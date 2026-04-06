أعلنت العلاقات العامة والشؤون الدولية في دائرة الطوارئ في محافظة طهران، عن استشهاد عدد من المدنيين، بينهم أطفال عُزّل، إثر الهجمات التي شنّتها القوات الأميركية الصهيونية ليلة أمس على المحافظة.

وأضافت الدائرة في تقرير لها فجر اليوم الاثنين: "استشهدت أربع فتيات وفتيان اثنان دون سن العاشرة في هذه الهجمات؛ أطفال وقعوا ضحايا عنف لا يمتّ بصلة إلى طفولتهم وبراءتهم".

وتابع التقرير "سيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث".

وفي سياق متصل، صرح حاكم مدينة بهارستان الواقعة في ضواحي محافظة طهران أنه في هجوم للعدو الأميركي الصهيوني على وحدات سكنية في بلدة قلعة مير بمدينة بهارستان، تم حتى الآن انتشال جثث 13 شهيدًا.

