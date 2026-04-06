كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران: مشروع قانون شامل ومتكامل لممارسة الحوكمة على مضيق هرمز
إيران: مشروع قانون شامل ومتكامل لممارسة الحوكمة على مضيق هرمز

2026-04-06 09:56
 قرر مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، تشكيل لجنة بحضور مقترحي المشاريع واللجان المتخصصة ذات الصلة، لوضع مشروع قانون حقوقي شامل ومتكامل لإدارة مضيق هرمز، وتقديمه إلى الجلسة العلنية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع تمت دراسة هذه المشاريع بحضور عدد من مقترحيها وخبراء من مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، والمستشار القانوني للمجلس، وبحضور علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وناقشت هذه الجلسة الأبعاد المختلفة القانونية والبيئية والأمنية والاقتصادية لمضيق هرمز، وكذلك الأسس القانونية لممارسة الإدارة والحوكمة على هذا المضيق الاستراتيجي، على غرار ما هو معمول به في الممرات المائية الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بحضور مقترحي المشاريع واللجان المتخصصة ذات الصلة في المجلس، لدراسة المشاريع والنصوص المقدمة في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف وضع مشروع قانون شامل ومتكامل لممارسة الحوكمة على مضيق هرمز، ليُعرض بعدها على الجلسة العلنية للمجلس للدراسة والمصادقة.

مضيق هرمز ايران
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
الصحف الإيرانية: الإنجاز الإيراني أعاد إلى الذاكرة حادثة طبس في بدايات الثورة
آبادي: إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا على أي عدوان
