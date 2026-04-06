واصل العدو الصهيوني اعتداءاته، على جنوب لبنان، مستهدفًا بلدات صفد البطيخ وحاريص وأرزون والغندورية وجويا وحداثا والجميمجة ودبين وتلة علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقا.

في السياق نفسه، شنّ العدو غارة استهدفت بلدة برج رحال ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وواصل اعتداءاته مُستهدفًا سيارة في بلدة كفر رمان ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء، بحسب الدفاع المدني في جنوب لبنان

وأغار الطيران الحربي المعادي مُستهدفًا بلدة مشغرة في البقاع الغربي ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وسقوط 5 جرحى.

كما أغار على دراجة نارية في بلدة تول في النبطية.

كما واستهدف العدو بلدات دير الزهراني والأنصارية ( قضاء صيدا) وبافليه والحمادية ( قضاء صور).

وبالتزامن، استمر القصف المدفعي مُستهدفاً بلدتي برعشيت والقليلة.

وأغار الطيران المسيّر مُستهدفاً سيارة على طريق الرشيدية صور - الناقورة ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين وكذلك استهدف سيارة في محيط بلدة قانا.

وفي بيروت، واصل العدو اعتداءاته مُستهدفًا بغارة منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.

