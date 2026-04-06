كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

شهداء وجرحى في اعتداءات "إسرائيلية" على مناطق عدة في لبنان

2026-04-06 10:17
واصل العدو الصهيوني اعتداءاته، على جنوب لبنان، مستهدفًا بلدات صفد البطيخ وحاريص وأرزون والغندورية وجويا وحداثا والجميمجة ودبين وتلة علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقا. 

في السياق نفسه، شنّ العدو غارة استهدفت بلدة برج رحال ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وواصل اعتداءاته مُستهدفًا سيارة في بلدة كفر رمان ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء، بحسب الدفاع المدني في جنوب لبنان  

وأغار الطيران الحربي المعادي مُستهدفًا بلدة مشغرة في البقاع الغربي ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وسقوط 5 جرحى.

كما أغار على دراجة نارية في بلدة تول في النبطية.

كما واستهدف العدو بلدات دير الزهراني والأنصارية ( قضاء صيدا)  وبافليه والحمادية ( قضاء صور).

وبالتزامن، استمر القصف المدفعي مُستهدفاً  بلدتي برعشيت والقليلة.

وأغار الطيران المسيّر مُستهدفاً سيارة على طريق الرشيدية صور - الناقورة ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين وكذلك استهدف سيارة في محيط بلدة قانا. 

وفي بيروت، واصل العدو اعتداءاته مُستهدفًا بغارة منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.

جيش الاحتلال يفشل في التقدم نحو الليطاني
إحياء "يوم الأرض" في مخيم البداوي: المقاومة خيار التحرير الوحيد
الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين
فيديو: المقاومة تستهدف منزلًا يتموضع فيه جنود العدو في وادي العيون
حزب الله نظم جولة إعلامية لتفقد آثار العدوان "الإسرائيلي" في الحوش
شهداء وجرحى في اعتداءات "إسرائيلية" على مناطق عدة في لبنان
استنفار في معبر المصنع الحدودي بعد تهديد العدو باستهدافه
العدو يصعّد غاراته على الضاحية الجنوبية ويواصل اعتداءاته جنوبًا
