كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٨ شهداء بنيران الجيش
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٨ شهداء بنيران الجيش "الإسرائيلي" في القطاع

2026-04-06 10:50
71

في اليوم الـ١٧٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مواطنين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر في قصف "إسرائيلي" استهدف مواطنين حاولوا تفقد منازلهم على أطراف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح بعدة قذائف دون إصابات.

وفي وقت سابق، قصفت مسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي جنوب القطاع ، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس.

وأصيب الطفل أركان محمد خليل بربخ ٤ سنوات إثر إصابته بشظايا قذيفة مدفعية "إسرائيلية" في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس.

وأطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" النار شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧١٩ إضافة إلى ١٩٦٨ مصابًا، بينما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٩١ والمصابين ١٧٢٠٦٨ ".
 

