صرّح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيراني كاظم غريب آبادي بأن "ترامب هدد علنًا بارتكاب جرائم حرب، مما يستوجب محاكمته جنائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية وأي محكمة وطنية مختصة".

وأكد آبادي أن إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا وبما يبعث على الندم على أي عدوان أو تهديد وشيك، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال غريب آبادي، في تصريح له اليوم الاثنين: "إن استخدام القوة ضد سلامة أراضي إيران يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة (الحظر المطلق للتهديد باستخدام القوة)، وهو مثال على العدوان وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314".

وحول تهديدات الرئيس الأميركي ترامب، صرح قائلاً: "إن التهديدات بمهاجمة محطات الطاقة والجسور (البنية التحتية المدنية) تُعد جرائم حرب بموجب المادة 8 (2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبروتوكول جنيف الأول لعام 1977 (المادة 52).

وكتب نائب وزير الخارجية على منصة "إكس": "إن الرئيس الأمريكي، بصفته أعلى مسؤول في بلاده، هدد علنًا بارتكاب جرائم حرب، وهو فعل يستوجب مسؤولية جنائية فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأي محكمة وطنية مختصة".

وصرح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سترد ردًا حاسمًا وفوريًا وباعثًا على الندم على أي عدوان أو تهديد وشيك".

وأضاف آبادي "يُنصح الرئيس الأميركي بالكف عن إطلاق هذه التهديدات - التي لن تقتصر آثارها على إيران وحدها - قبل أن يُسجل اسمه كأكبر مجرم حرب في التاريخ".

