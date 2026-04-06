في تصعيدٍ خطيرٍ للغاية، رصدت هيئات مقدسية سبع محاولات لإدخال ما يُسمونها "قرابين" للمسجد الأقصى المبارك خلال "عيد الفصح اليهودي" خلال العام الجاري.

وتمكن المستوطنون في محاولتين من الوصول بـ"القربان" إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتستهدف خطوة المستوطنين فرض طقوس دينية جديدة خلال عيد "الفصح" اليهودي، في ظل استمرار الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك.

وتستغل منظمات "الهيكل" الإغلاق التاريخي للأقصى لإطلاق حملات دعائية مكثفة على مواقعها الرسمية، مستخدمة صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي، لتعبئة جمهورها المتطرف وفرض طقس "القربان" بالقوة.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لليوم 38 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ" والأوضاع الأمنية، وسط دعوات لشد الرحال والصلاة في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من المسجد.



الكلمات المفتاحية