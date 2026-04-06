الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الجيش "الإسرائيلي" يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله

فلسطين

مستوطنون حاولوا إدخال
فلسطين

مستوطنون حاولوا إدخال "القرابين" ٧ مرات خلال "عيد الفصح" هذا العام

2026-04-06 11:53
56

في تصعيدٍ خطيرٍ للغاية، رصدت هيئات مقدسية سبع محاولات لإدخال ما يُسمونها "قرابين" للمسجد الأقصى المبارك خلال "عيد الفصح اليهودي" خلال العام الجاري. 

وتمكن المستوطنون في محاولتين من الوصول بـ"القربان" إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتستهدف خطوة المستوطنين فرض طقوس دينية جديدة خلال عيد "الفصح" اليهودي، في ظل استمرار الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك. 

وتستغل منظمات "الهيكل" الإغلاق التاريخي للأقصى لإطلاق حملات دعائية مكثفة على مواقعها الرسمية، مستخدمة صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي، لتعبئة جمهورها المتطرف وفرض طقس "القربان" بالقوة.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لليوم 38 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ" والأوضاع الأمنية، وسط دعوات لشد الرحال والصلاة في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من المسجد.
 

الكلمات المفتاحية
مستوطنون
إقرأ المزيد
المزيد
مستوطنون حاولوا إدخال
مستوطنون حاولوا إدخال "القرابين" ٧ مرات خلال "عيد الفصح" هذا العام
فلسطين منذ ساعتين
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٨ شهداء بنيران الجيش
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٨ شهداء بنيران الجيش "الإسرائيلي" في القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
سرايا القدس: قانون إعدام الأسرى عدوانٌ شامل وضربات محور المقاومة أربكت الاحتلال
سرايا القدس: قانون إعدام الأسرى عدوانٌ شامل وضربات محور المقاومة أربكت الاحتلال
فلسطين منذ 18 ساعة
أبو عبيدة: ما يُطرح عبر الوسطاء على المقاومة بالغ الخطورة ونقف إلى جانب لبنان وإيران
أبو عبيدة: ما يُطرح عبر الوسطاء على المقاومة بالغ الخطورة ونقف إلى جانب لبنان وإيران
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
مستوطنون حاولوا إدخال
مستوطنون حاولوا إدخال "القرابين" ٧ مرات خلال "عيد الفصح" هذا العام
فلسطين منذ ساعتين
إخلاء مستوطني
إخلاء مستوطني "الشمال": لا معايير واضحة ولا ميزانية كافية لحاجاتهم
عين على العدو منذ 20 ساعة
غضبٌ في مستوطنات الشمال: المستويان السياسي والعسكري خدعانا
غضبٌ في مستوطنات الشمال: المستويان السياسي والعسكري خدعانا
عين على العدو منذ يومين
تمديد زمن الاحتماء في مستوطنات الشمال ومطالبة بـ
تمديد زمن الاحتماء في مستوطنات الشمال ومطالبة بـ"إنذار مبكر"
ترجمات 2026-03-27
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة