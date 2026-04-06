الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني

الشيخ الخطيب: "اسرائيل" تحاول استبدال فشلها عبر إشعال الفتنة بين اللبنانيين

2026-04-06 13:37
74

حذّر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب من المحاولات الجارية لاشعال فتنة داخلية تتجاوب مع مساعي العدو الاسرائيلي في هذا الصدد. 

وقال الشيخ الخطيب في بيان: "ان اسرائيل التي تؤكد يوما بعد يوم فشلها في القضاء على المقاومة في لبنان، تعمل جاهدة لاستبدال هذا الهدف بإشعال الفتنة الداخلية بين اللبنانيين، وليس استهداف بعض الاماكن في مناطق النزوح سوى واحدة من هذه المحاولات، وكان اخرها امس في منطقة عين سعادة في جبل لبنان". 

وأضاف: "لذلك ننبه اخواننا المسيحيين خاصة وشركاءنا في الوطن من هذه المحاولات الإسرائيلية الخبيثة التي لا تخدم سوى العدو، وتستبدل الأثمان التي يدفعها اللبنانيون نتيجة العدوان الاسرائيلي، بأثمان اكثر كلفة بين اللبنانيين انفسهم، مع ما يؤدي ذلك من شروخ تستعيد اجواء الحرب الاهلية. ولذلك فإن المطلوب من الجميع المزيد من التعقل والتبصر والحكمة لنفوت على الاعداء اهدافهم الخبيثة". 

وختم الشيخ الخطيب: "اننا ننبه السلطات الرسمية ايضا الى هذا الواقع، وندعو القوى العسكرية والامنية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للحؤول دون الفتنة الداخلية. كما ندعو أهلنا وأبناءنا بالدرجة الاولى الى التصرف بحكمة وعدم الانجرار الى الاستفزازات".

وكان الشيخ الخطيب قد أجرى اتصالات بعدد من القيادات الروحية اليوم، لمناسبة عيد الفصح، وتداول معهم في الشؤون الراهنة، مؤكدا وجوب التعاون لمنع الفتنة الداخلية. 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الشيخ علي الخطيب
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة