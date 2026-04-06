قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إنه "ما يزال هناك تساؤل وغموض بشأن العملية الأميركية التي انتهكت الأجواء الإيرانية، حيث أن النقطة المزعومة كانت لاختفاء الطيار في كهكيلويه وبوير أحمد، أما النقطة التي حطت فيها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان كانت بعيدة جدًا عن تلك النقطة، لذا هناك احتمال أن تكون العملية عملية خداع لسرقة اليورانيوم الإيراني".

وأكد بقائي أن "جوهر الأمر هو أن عمليتهم كانت فاشلة بشكل واضح، وكانت فضيحة كارثية لهم، شكلت "طبس الثانية"، ومن هذا المنطلق شملنا العون الإلهي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي كانوا يزعمون فيه أن قدرة إيران تراجعت، حدث هذا، لكن الإيرانيين أثبتوا أنهم ما زالوا يحبطون العدو".

