غنوة سكاف

أحيت جماهير الشعب الفلسطيني في مخيم البداوي شمال لبنان ذكرى "يوم الأرض" بمسيرات و اعتصامات حاشدة عمت شوارع و ساحات المخيم، وسط حضور شعبي لافت هذا العالم تزامنًا مع المعركة الجارية مع العدو الصهيوني في دول المنطقة، إضافة الى موجة الغضب التي تعيشها الساحة الفلسطينية بعدما صادق الكنيست "الاسرائيلي" على قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقامت الجموع المشاركة بالنشاطات برفع صور سيد شهداء الأُمة "السيد حسن نصر الله (رض) الى جانب قادة شهداء المقاومة الفلسطينية، وتمّ إحراق العلمين "الإسرائيلي" و الأمريكي تأكيداً على الموقف الثابت برفض كل أشكال الرضوخ لإملاءات المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، مؤكدين بصرخاتهم التي صدحت في أرجاء المخيم أن المقاومة هي الخيار الوحيد و الصحيح لمواجهة العدو و تحرير الأرض و المقدسات الاسلامية و المسيحية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أبو عدنان عودة خلال الاعتصام الذي أُقيم أمام محطة سرحان وسط المخيم، أن ما صدر بحق الأسرى من قبل الكنيست الصهيوني يندرج في خانة التصعيد الخطير لأنه يعطي الضوء الأخضر بإعدام آلاف الأسرى، إضافة إلى ما نراه من خلال الإجراءات العدوانية المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك و إغلاقه منذ مدة أمام المصلين.

أضاف عوده إن "هذه السياسات الإجرامية تعكس الصورة الطبيعة و الحقيقية للكيان الصهيوني العنصري والفاشي، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى أوسع تحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ونصرة أسرانا البواسل والدفاع عن المقدسات".

ووجّه التحية لصمود المقاومة الباسلة في لبنان التي تسطّر أروع ملاحم البطولة والفداء في وجه آلة البطش الصهيونية في جنوب لبنان جنوب العز الذي عودنا على التضحيات دفاعًا عن كل الأُمة، كما حيّا اليمن الأبي و العراق الشامخ و الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تدك عمق الكيان الصهيوني بمشهد أسطوري حيث بات كافة الكيان يعيش في الملاجئ خوفاً من صواريخ المقاومين الشرفاء في دول المنطقة.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أبو وسيم مرزوق في كلمته، إن احيائنا المستمر لفعاليات يوم الأرض هو تأكيد منا على التمسك بخيار العودة الى فلسطين مهما طال الزمن بفضل سواعد الأبطال المجاهدين الذين رفعوا رأس شعب فلسطين عاليًا من خلال استبسالهم دفاعًا عن كل شبرٍ من الأرض التي لن نتنازل عنها مهما بلغت التضحيات.

