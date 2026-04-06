أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوات البحرية والجوفضائية نفّذت، منذ صباح اليوم، عمليات مركّبة ومؤثرة ضمن الموجة 98 من عملية "الوعد الصادق 4"، تحت شعار "يا سيد الساجدين (ع)"، استهدفت مقار القيادة والعمليات والدعم اللوجستي والبنى الصناعية–العسكرية التابعة للولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأضاف البيان "في المرحلة الأولى، استهدفت القوات البحرية سفينة حاويات تُدعى "SDN7" تعود لـ"إسرائيل" بصاروخ كروز، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيها".

وتابع البيان "كما طالت الضربات شمال وجنوب تل أبيب، ومراكز استراتيجية في حيفا، ومصانع وشركات كيميائية في بئر السبع، إضافة إلى مواقع عسكرية في "بتاح تكفا"، وذلك بصواريخ بالستية، في ظل عجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها".

وأشار البيان إلى استهداف سفينة إنزال برمائية أميركية من طراز "LHA-7" تضم أكثر من 5000 عنصر، ما دفعها إلى الانسحاب نحو عمق جنوب المحيط الهندي.

وفي السياق نفسه، استهدف الحرس الثوري مركز إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة بين الإمارات و"إسرائيل"، إضافة إلى عدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة"علي السالم" في الكويت، عبر هجمات صاروخية ومسيّرة.

وأكد الحرس في بيانه أن العمليات الهجومية مستمرة، وأن المعلومات التفصيلية ستُعلن لاحقًا، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تخضع لمراقبة دقيقة، وأن أي تحرك معادٍ سيُواجَه برد حاسم.

الكلمات المفتاحية