قال مصدر عسكري إيراني رفيع لمنصّة "إيران الآن" إن "خمس طائرات مروحية أميركية عادت للتفتيش عن الطيار الأميركي الثاني المفقود جنوب غربي البلاد".

وأفاد المصدر عن "اشتباكات جارية بين القوات الخاصة الإيرانية والقوات الأميركية".

وأشار المصدر الى أن "عودة الطائرات الأميركية للتفتيش عن الطيار هو خير دليل على كذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجيش الأميركي كان قد وجده".

هذا وقد زعم ترامب أمس الأحد أن الجيش الأميركي أنقذ الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته إف-15 في إيران يوم الجمعة وأنه الآن "سليم وبخير" .

الكلمات المفتاحية