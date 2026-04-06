كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بعد ادّعاء ترامب بالعثور على الطيار المفقود.. الأمريكيون يستأنفون التفتيش عنه
بعد ادّعاء ترامب بالعثور على الطيار المفقود.. الأمريكيون يستأنفون التفتيش عنه

2026-04-06 16:23
66

قال مصدر عسكري إيراني رفيع لمنصّة "إيران الآن" إن "خمس طائرات مروحية أميركية عادت للتفتيش عن الطيار الأميركي الثاني المفقود جنوب غربي البلاد". 

وأفاد المصدر عن "اشتباكات جارية بين القوات الخاصة الإيرانية والقوات الأميركية".

وأشار المصدر الى أن "عودة الطائرات الأميركية للتفتيش عن الطيار هو خير دليل على كذب الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب بأن الجيش الأميركي كان قد وجده".

هذا وقد زعم ترامب أمس الأحد أن الجيش الأميركي أنقذ الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته إف-15 في إيران يوم الجمعة وأنه الآن "سليم وبخير" .

دونالد ترامب الجيش الامريكي ايران
