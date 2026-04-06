زار وفد يضمُّ رؤساء بلديات القرى المسيحية الحدودية وممثّلين عنهم رئيس الحكومة نواف سلام، حيث قدّم له ورقة مطالب عاجلة، أبرزها: تأمين الحماية للأهالي وممتلكاتهم، فتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الأساسية، تثبيت العسكريين من أبناء البلدات في مواقعهم، بما يسهم في تعزيز صمود السكان.

وعرض الوفد على سلام الأوضاع الصعبة للبلدات الحدودية، ودعاه إلى التحرُّك السريع لتأمين الحد الأدنى من مقوِّمات العيش.

كذلك، شدَّد الوفد على تَمسُّك الأهالي بأرضهم وحقِّهم في البقاء رغم التحدّيات.

وفي سياق متصل، تلقّى رئيس الحكومة اتصالًا من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز الذي عبّر عن "دعم إسبانيا للبنان وسلامة أراضيه"، وأدان "الاعتداءات على قوات "اليونيفيل"، مؤكّدًا "ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن".

أضاف سانشيز: "إسبانيا ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومساندته، وقد خصَّصت مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9 ملايين يورو".

من جهته، أكّد سلام أنّ "التوغُّل "الإسرائيلي" في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل"، مطالبًا "إسرائيل" بـ"وقف عملياتها الحربية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية".



